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      Интерпол может возглавить генерал РФ, чей брат представляет Украину в ОБСЕ: реакция МИД

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      В МИД прокомментировали родственные связи представителя Украины в ОБСЕ с кандидатом от РФ на пост главы Интерпола
      В МИД прокомментировали родственные связи представителя Украины в ОБСЕ с кандидатом от РФ на пост главы Интерпола / Фото из открытых источников

      Родственные связи между кандидатом от России на пост главы Интерпола Александром Прокопчуком и представителем Украины в ОБСЕ в Вене Игорем Прокопчуком никак не повлияли на работу последнего и не вредят национальным интересам Украины.

      Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины, передает "Украинская правда".

      Читайте также: Какие последствия для Украины будет иметь избрание российского генерала Прокопчука главой Интерпола

      "Борьба Украины против российской агрессии — это война за окончательный распад российско-советской империи. Эта война разбросала по обе стороны линии фронта друзей, близких, родственников. Для многих это стало настоящей личной трагедией. Но каждый сам делает свой выбор и за него отвечает", – отметили в ведомстве.

      Также, в МИД подчеркивают, что за все время после начала российской вооруженной агрессии против Украины "не имели места никакие действия, которые могли бы скомпрометировать Постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука. Так же, как и нанести вред национальным интересам Украины".

      Его ежедневная самоотверженная работа в ОБСЕ говорит сама за себя и заслужила высокую оценку со стороны наших друзей и партнеров,
      – подчеркнули в министерстве.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что 7 октября Мэн Хунвэем неожиданно подал заявление об отставке с поста главы Интерпола.

      Одним из кандидатов на пост главы Международной организации уголовной полиции является россиянин Александр Прокопчук. Он, кстати, является старшим родным братом представителя Украины в ОБСЕ в Вене Игоря Прокопчука.

      К слову, Александр Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, а во второй половине 1990-х годов занимался шпионажем против США.

      Что такое Интерпол?
      Это международная организация, которая помогает найти национальным правоохранительным органам стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью людей, которых объявили в розыск по подозрению. По уставу, бюро не имеет права вмешиваться или проводить политическую, военную, религиозную деятельность.

      Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Новости России Украина – Россия Интерпол
      Источник: 24 Канал
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