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      Интерпол объявил в розыск украинца, которому РФ приписывает обвинение в терроризме

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      Россияне подали в Интерпол запрос о розыске украинца
      Россияне подали в Интерпол запрос о розыске украинца / censor.net.ua

      Международная организация уголовной полиции Interpol объявила в розыск гражданина Украины Стефана Капиноса, которому РФ инкриминирует обвинение в подготовке террористического акта в школе в Сочи.

      20-летний парень из Ялты проходит по делу незаконно заключенного в России украинца Павла Гриба.

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      На сайте организации говорится, что российские правоохранительные органы приписывают Капиносу помощь в подготовке совершения теракта другим лицом.

      Стефан Капінос
      Сайт Интерпола

      Российские правоохранители заверили, что парни знакомы еще с 2013 года и якобы переписывались с одного аккаунта в Вконтакте.

      Россияне также заявили, что Стефан сообщил Павлу о том, что "осведомлен о способах изготовления взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств".

      Павло Гриб
      Павел Гриб

      По их словам, парень якобы пытался склонить к террористической деятельности и россиянку Татьяну Ершову, с которой был роман у Павла Гриба.

      Кто такой Павел Гриб? Павел Гриб – украинский политзаключенный, который исчез в августе 2017 года в Беларуси. По словам украинца, его схватили неизвестные на автостанции Гомеля, а затем переправили в Россию. Юноше инкриминируют терроризм. Мол, он планировал подрыв на школьной линейке в Сочи.

      Напомним, Павел Гриб уже больше года находится за решеткой в России. ФСБ обвиняет украинца в подстрекательстве гражданки РФ к совершению теракта. Российские спецназовцы выманили Павла в Беларусь, а оттуда перевезли в Краснодарский край, там его и посадили. Павел – инвалид с детства и без ежедневного приема лекарств его жизнь под угрозой.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ Новости России Интерпол
      Источник: 24 канал
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