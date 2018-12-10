Интерпол объявил в розыск украинца, которому РФ приписывает обвинение в терроризме

Международная организация уголовной полиции Interpol объявила в розыск гражданина Украины Стефана Капиноса, которому РФ инкриминирует обвинение в подготовке террористического акта в школе в Сочи.

20-летний парень из Ялты проходит по делу незаконно заключенного в России украинца Павла Гриба.

Читайте также: Сына удерживают в полном информационном вакууме, – отец политзаключенного Павла Гриба

На сайте организации говорится, что российские правоохранительные органы приписывают Капиносу помощь в подготовке совершения теракта другим лицом.



Сайт Интерпола

Российские правоохранители заверили, что парни знакомы еще с 2013 года и якобы переписывались с одного аккаунта в Вконтакте.

Россияне также заявили, что Стефан сообщил Павлу о том, что "осведомлен о способах изготовления взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств".



Павел Гриб

По их словам, парень якобы пытался склонить к террористической деятельности и россиянку Татьяну Ершову, с которой был роман у Павла Гриба.

Кто такой Павел Гриб? Павел Гриб – украинский политзаключенный, который исчез в августе 2017 года в Беларуси. По словам украинца, его схватили неизвестные на автостанции Гомеля, а затем переправили в Россию. Юноше инкриминируют терроризм. Мол, он планировал подрыв на школьной линейке в Сочи.

Напомним, Павел Гриб уже больше года находится за решеткой в России. ФСБ обвиняет украинца в подстрекательстве гражданки РФ к совершению теракта. Российские спецназовцы выманили Павла в Беларусь, а оттуда перевезли в Краснодарский край, там его и посадили. Павел – инвалид с детства и без ежедневного приема лекарств его жизнь под угрозой.