Депутат из Великобритании присылал интимные сообщения украинской переводчице, – СМИ
- Британского депутата Кэмерона Томаса обвинили в отправке интимных сообщений украинской переводчице во время визита в Киев в феврале.
- Томас якобы посылал сообщения с интимным подтекстом, что вызвало дискомфорт у переводчицы; представитель Томаса назвал это личными сообщениями.
Депутата британского парламента Кэмерона Томаса обвинили в отправке интимных сообщений украинской переводчице во время его визита в Киев. Инцидент произошел в феврале, когда Томас привез гуманитарную помощь в Харьков.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Times. Депутата парламента Великобритании Кэмерона Томаса обвинили в отправке интимных сообщений украинской переводчице во время его визита в Киев.
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Домогательства во время визита в Украину
По данным СМИ, инцидент произошел в феврале, когда Томас приехал в столицу Украины по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения России и доставлял помощь в Харьков. По информации Mail on Sunday, депутат якобы посылал переводчице сообщения с интимным подтекстом, в частности фразы "я тебя хочу" и "я хотел бы остаться с вами на несколько дней".
Женщина показала эти сообщения другим участникам поездки, которые подтвердили, что ей это нанесло дискомфорт. Представитель Томаса в ответ заявил, что это "личные сообщения между двумя людьми, которые остаются на связи".
К слову, Кэмерон Томас – 42-летний бывший военный Королевских ВВС Великобритании с опытом службы в Ираке, ОАЭ и на Фолклендских островах. В 2024 году он был избран в британский парламент от партии "Либеральные демократы".