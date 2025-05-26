Депутат из Великобритании присылал интимные сообщения украинской переводчице, – СМИ

Депутата британского парламента Кэмерона Томаса обвинили в отправке интимных сообщений украинской переводчице во время его визита в Киев. Инцидент произошел в феврале, когда Томас привез гуманитарную помощь в Харьков.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Times. Депутата парламента Великобритании Кэмерона Томаса обвинили в отправке интимных сообщений украинской переводчице во время его визита в Киев.

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Домогательства во время визита в Украину

По данным СМИ, инцидент произошел в феврале, когда Томас приехал в столицу Украины по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения России и доставлял помощь в Харьков. По информации Mail on Sunday, депутат якобы посылал переводчице сообщения с интимным подтекстом, в частности фразы "я тебя хочу" и "я хотел бы остаться с вами на несколько дней".

Женщина показала эти сообщения другим участникам поездки, которые подтвердили, что ей это нанесло дискомфорт. Представитель Томаса в ответ заявил, что это "личные сообщения между двумя людьми, которые остаются на связи".

К слову, Кэмерон Томас – 42-летний бывший военный Королевских ВВС Великобритании с опытом службы в Ираке, ОАЭ и на Фолклендских островах. В 2024 году он был избран в британский парламент от партии "Либеральные демократы".