Интрига от Зеленского: в сети бурно обсуждают новые борды про "слугу народа"

В крупных городах Украины появились билборды, которые ассоциируются с Владимиром Зеленским. Надписи на плакатах: "Президент – слуга народа. Скоро" начали бурно обсуждаться, поскольку они продолжают держать в интриге возможное баллотирование актера в президенты.

Пользователи в Facebook публикуют фото билбордов, которые сопровождают вопросом: "это часть рекламной кампании претендента на пост главы государства или анонс нового сезона фильма о президенте Голобородько?".

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В частности, такое мнение высказала и журналистка Кристина Бердинских. На своей странице в соцсети она написала: "Анонс фильма или анонс кандидата Зеленского? Киев, Оболонь".

"Очень много таких бордов по Киеву. Реклама сериала или все-таки Зеленский решился? В штабах Порошенко и Тимошенко будет паники?" – дописал в Facebook блогер Александр Барабошко.

Некоторые считают, что это неплохой маркетинговый ход, можно "убить двух зайцев одним выстрелом". В частности, пользователь Иван Ишутин заверил, что это "хороший ход – одной рекламой два проекта".

А журналист Роман Голубовский попытался разгадать этот, по его словам, ребус.

Президент – слуга народа. Так, "Слуга народа" – это у нас сериал о Василие Голобородько. А кто играет роль Голобородько в сериале – Владимир Зеленский. Значит ответ на ребус – "Президент - Владимир Зеленский",

– прокомментировал он.

Пользователи в комментариях также отмечают, что в декабре должна быть премьера 3 сезона сериала, поэтому эта интрига может касаться именно фильма.



Скриншот комментариев

Как говорится на сайте "Обозреватель", эксперты считают, что такие нестандартные ходы команды Зеленского дают свои плоды, поскольку возможный кандидат уже вышел на второе место в президентском рейтинге.

Зеленский не ведет предвыборную кампанию в классическом ее понимании. Однако и реклама нового сезона сериала "Слуга народа", и шутливое обыгрывание в телевизионных спектаклях и в социальных сетях темы своего возможного участия в президентских выборах очень эффективно работают на повышение рейтингов Владимира Зеленского,

– рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.



Зеленского поставили в рейтинге на 2 место между Тимошенко и Порошенко