Интриги не вижу, – в институте социсследований спрогнозировали нового мэра Харькова

В Харькове завершается предвыборная кампания на место нового главы города. Местные элиты уже согласовали новую кандидатуру мэра.

Решение принимали люди из команды Геннадия Кернеса, которые были центральной властью. Такое мнение в эфире 24 канала высказал директор Харьковского института социсследований Денис Кобзин.

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"Скорее всего будет 2 тур, но интриги я не вижу. Это Игорь Терехов", – заявил Кобзин.

Терехов не будет иметь всеукраинские амбиции в политике

По мнению директора Харьковского института социсследований, это с одной стороны хорошая новость, а с другой – плохая. Позитив заключается в том, что Терехов не является политической субъектной фигурой.

Он (Терехов – 24 канал) не будет противопоставлять себя Киеву, как это делал до него Кернес,

– подчеркнул Кобзин.

Директор Института социсследований считает, что это обеспечит спокойную жизнь харьковчанам и в целом Украине. "Сегодняшние реалии противопоставления являются не очень хорошими", – отметил он.

Денис Кобзин о результатах выборов в Харькове: смотрите видео

Кобзин: У действующей команды карт-бланш

Центральная власть, по наблюдениям Кобзина, поняла, что даже коррумпированный мэр лучше нелояльного мэра. Более того, харьковчане сейчас не обеспокоены выборами.

Власти решили провести выборы как можно быстрее и дали действующей команде (Харькова – 24 канал) карт-бланш. На Терехова они сделала определенную ставку. Другие кандидаты не очень серьезны. Денис Кобзин Директор Харьковского института социсследований

По словам Кобзина, у конкурента Терехова Михаила Добкина нет достаточного ресурса для проведения серьезной перевыборной кампании. "Его не поддержали. За последние годы Добкин даже с Кернесом поссорился", – вспомнил он.

Выборы мэра Харькова: главное

Последний раз главу города Харькова выбирали 25 октября 2020 года. Тогда в третий раз выиграл Геннадий Кернес. Однако к моменту провозглашения мэром, он почти 2 месяца не появлялся на публике.

Первое заседание нового созыва горсовета провели без Кернеса. Уже 17 декабря 2021 года сообщили, что политик умер. Причина – осложнения от коронавируса.

Полномочия экс-мера официально прекратились лишь 24 февраля 2021 года. В Верховной Раде хотели провести выборы в марте 2021 года, хотя окончательную дату выбрали 31 октября 2021 года.



Список кандидатов в мэры Харькова / Инфографика 24 канала

