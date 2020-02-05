Инвентаризация лесов Украины: Рада приняла законопроект в первом чтении

Украина стала на шаг ближе к проведению национальной инвентаризации лесов. Рада приняла в первом чтении законопроект о создании законодательных условий для учета лесов.

За соответствующий проект закона в первом чтении проголосовали 374 народных депутата.

Читайте также: Вырубили лес на 2 миллиона гривен: чиновникам на Львовщине объявили о подозрении

В пояснительной записке к документу отмечается, что для проведения национальной инвентаризации лесов необходимо в среднем 9 миллионов гривен ежегодно. Среди них – 2 миллиона на содержание постоянного персонала государственной специализированной организации, 3 миллиона – на оплату труда временных работников, которые будут обследовать леса.

Также отмечено, что расчетный уровень необходимых расходов меняется от 7,7 до 12,6 миллиона гривен. Все зависит от необходимости приобретения программного обеспечения, приборов, оборудования и автомобильной техники.

Ранее комитет парламента по вопросам экологической политики и природопользования рассмотрел законопроект и рекомендовал Верховной Раде принять его за основу в первом чтении.

Что известно об инвентаризации лесов в Украине?

Государственный учет лесов проводили в 1996 и 2011 годах. Сейчас актуальной информации о лесах Украины нет. В то же время существующая процедура ведения государственного лесного кадастра и учета лесов не позволяет получить адекватную статистику.