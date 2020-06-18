Объем инвестиций в добычу украинского газа составит 20 – 30 миллиардов долларов. Эту сумму, по оценкам "Нафтогаза", вложат в отрасль в течение десятилетия.

В "Нафтогазе" стремятся к энергетической независимости

Такие оптимистичные планы сообщил главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер, информирует hromadske.

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Нашей целью является достижение полной энергетической независимости,

– сообщил Ватерландер.

Добыча газа в 2019 году снизилась

Предыдущие обещания повысить объемы добычи газа до 2020 года так и остались обещаниями, ведь их в "Нафтогазе" не выполнили. За 2019 год добыча украинского газа даже сократилась – на 1,1%.

Больше всего это сокращение касается "Укргаздобычи" – компании, принадлежащей "Нафтогазу". Она сократила добычу на 3,2%. Значительный рост, однако, у импорта газа – он вырос аж на 44%.

Вместо газа на ТЭС используют уголь

Вместо того, чтобы покупать импортный газ, в правительстве Дениса Шмыгаля предлагают использовать украинский уголь. В частности, 17 июня Кабмин определил приоритетным использование угля отечественного производства при производстве электроэнергии на украинских ТЭС.

Премьер-министр Шмыгаль отметил, что Украина покупает импортный газ "тогда как шахтеры сидят без работы, потому что нет рынка сбыта".

Ранее Министерство энергетики попросило СНБО ввести временный запрет на использование угольными тепловыми электростанциями природного газа и мазута в качестве основного вида топлива.