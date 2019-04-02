Инвестиции в 2 миллиарда долларов: ОАЭ поддержали развитие солнечных электростанций в Украине

Недавно арабское управление по инвестициям и развитию (AIDA) и украинская компания STC Energy подписали два миллиардных контракта. Эти деньги пойдут на развитие солнечных электростанций в Украине.

Также соглашение предусматривает, что AIDA и STC Energy объединят свои усилия, чтобы реализовать проект. Об этом сообщили на сайте Emirates news agency.

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Управление по инвестициям и развитию (AIDA) поддержит развитие солнечных электростанций мощностью 170 мега ватт в Украине. Кроме того, соглашение определяет дальнейшее сотрудничество в аграрном секторе.

На церемонии подписания присутствовали посол Украины в ОАЭ Юрий Полурез и государственный секретарь Министерства экономического развития и торговли Алексей Перевезенцев.



Подписание соглашения о сотрудничестве AIDA и STC Energy