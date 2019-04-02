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      Инвестиции в 2 миллиарда долларов: ОАЭ поддержали развитие солнечных электростанций в Украине

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      ОАЭ поддержали развитие солнечных электростанций в Украине
      ОАЭ поддержали развитие солнечных электростанций в Украине / wam.ae

      Недавно арабское управление по инвестициям и развитию (AIDA) и украинская компания STC Energy подписали два миллиардных контракта. Эти деньги пойдут на развитие солнечных электростанций в Украине.

      Также соглашение предусматривает, что AIDA и STC Energy объединят свои усилия, чтобы реализовать проект. Об этом сообщили на сайте Emirates news agency.

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      Управление по инвестициям и развитию (AIDA) поддержит развитие солнечных электростанций мощностью 170 мега ватт в Украине. Кроме того, соглашение определяет дальнейшее сотрудничество в аграрном секторе.

      На церемонии подписания присутствовали посол Украины в ОАЭ Юрий Полурез и государственный секретарь Министерства экономического развития и торговли Алексей Перевезенцев.

      Підписання угоди про співпрацю AIDA та STC Energy
      Подписание соглашения о сотрудничестве AIDA и STC Energy

       

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      Теги: Новости Украины ОАЭ Инвестиции Солнечная энергетика Деньги
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