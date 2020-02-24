Мифы об инвестициях в акции: украинцы могут заработать на ценных бумагах?

Украинцы верят, что защитная маска может уберечь от сезонного гриппа и даже страшного коронавируса. Или же уверены, что положить деньги "под матрас" – лучший способ их сохранить.

Или верят в то, что недвижимость – самый надежный финансовый инструмент для приумножения дохода, тогда как покупать акции – слишком рискованно и недоступно. Большинство людей привыкли верить в мифы, вместо того, чтобы узнать реальные факты у специалистов. Вместе с экспертами компании "Freedom Finance" попробуем развеять некоторые мифы, относительно инвестиций в акции.

Миф 1: "В Украине невозможно купить акции"

Возможно, несколько десятков лет назад это действительно было так, но сейчас украинцам открыто большинство всемирно известных фондовых бирж, таких как Nasdaq, NYSE и Лондонская фондовая биржа. Каждый желающий может приобрести на них акции и облигации популярных на весь мир компаний и получать пассивный доход. По законодательству, тратить на это можно до 100 тысяч евро в год.

Миф 2: "Акции – финансовый инструмент для состоятельных людей"

Большинство украинцев про акции на фондовых рынках даже не слышали и не хотят слышать. Мол, это нечто далекое и доступное лишь самоуверенным мужчинам с большим пузом и еще большим мешком денег. На самом же деле, это лишь частично так. Ведь большинство самых богатых людей мира, действительно, вкладывают деньги в акции. Однако, для покупки ценных бумаг совсем не обязательно иметь миллион и крутой автомобиль и доступны они большинству украинцев. Например, государственную облигацию можно приобрести немногим больше тысячи гривен, тогда как акции некоторых украинских компаний обойдутся вам не более двух сотен гривен.

Миф 3: "Инвестировать в акции это сложно и занимает много времени"

На самом деле, это не так. Для покупки ценных бумаг нужно лишь выбрать надежного инвестиционного брокера и подписать с ним соглашение. Вам понадобится паспорт, идентификационный номер и банковский счет. И уже через несколько минут вы сможете полностью погрузиться в мир фондовых бирж.

Миф 4: "Акции – слишком рискованный финансовый инструмент"

Акции, действительно, несут в себе определенные риски. В частности, существует шанс, что все вложенные деньги могут "прогореть" из-за того, что акции упадут в цене. Но это, в основном, актуально для так называемых спекулятивных инвесторов. Если правильно подойти к подбору финансовых инструментов инвестиционного портфеля и выбрать стратегию долгосрочной перспективы для заработка, то все риски сводятся практически к нулю. В частности, в компании "Freedom Finance" квалифицированные инвестиционные консультанты сопровождают все сделки клиентов и помогут подобрать вкладчику тот вариант, что подойдет именно ему.

Миф 5: "Для инвестирования в акции нужно экономическое образование"

Конечно, разбираться в нюансах фондовых рынков и в видах ценных бумаг нужно. Но для этого совсем не стоит бежать приобретать степень по экономике. Ознакомиться со всеми нюансами вам сможет помочь инвестиционный консультант. Если же есть желание самостоятельно освоить все тонкости, то можно пройти короткие семинары или курсы, которых сейчас на рынке немало. В частности, компания "Freedom Finance" предлагает своим клиентам бесплатный мастер-класс "Искусство инвестирования", или же авторский учебный курс "Биржевой университет", на котором каждый инвестор сможет получить знания относительно работы на фондовом рынке.

Поэтому, как доказывают специалисты, инвестировать в акции – это безопасный, доступный и достаточно простой способ получать пассивный доход. Главное, правильно подобрать партнера для этого, который поможет построить четкую стратегию действий на фондовых рынках.