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      Инвестиции в фондовые рынки – прибыльные инструменты приумножения средств становятся все ближе

       
      Инвестиции в фондовые рынки Украины – прибыльные инструменты

      В Украине растет уровень финансовой грамотности людей, утверждают специалисты. Депозиты отходят на второй план, и многие инвесторы ищут более интересные и прибыльные способы вложения средств, в том числе фондовый рынок.

      Если раньше понятие "фондовый рынок" считалось чем-то непонятным для простых людей, то сейчас в тонкостях его работы разбираются даже инвесторы-новички. Чтобы стать игроком на фондовом рынке, профильное образование не обязательно, однако специальные знания все же нужны.

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      Украинский рынок постоянно развивается и предлагает достаточно специализированных учебных программ, которые знакомят начинающих с ситуацией в финансовой сфере и помогают выбрать необходимые инструменты для заработка на фондовом рынке. Однако, относиться к этому нужно крайне взвешенно, ведь вместе с ростом предложений, увеличивается и число недобросовестных поставщиков услуг, утверждает Богдан Сидоренко, директор киевского филиала компании Фридом Финанс Украина:

      На рынке Украины – множество учебных программ, но большинство из них – любительские. Сейчас это настоящая проблема. Чтобы выбрать действительно полезную и качественную программу, нужно проверить надежность самой компании, которая ее предлагает, и могут ли ее специалисты предоставлять действительно квалифицированные знания. Например, наш холдинг недавно прошел листинг американской биржи Nasdaq, что свидетельствует о прозрачности его работы. Таким образом, программа "Биржевый университет" от "Фридом Финанс Украина" гарантированно сможет предоставить необходимые фундаментальные знания для начинающих инвесторов ,
      – заверил Богдан Сидоренко.

      Инструментов для заработка на фондовом рынке достаточно. Начинающим специалисты рекомендуют выбирать для инвестирования государственные облигации. Так как они на 100% защищены самим государством. К тому же, такие ценные бумаги не облагаются налогом на доходы физических лиц. И имеют более высокую доходность по сравнению с другими инструментами.

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      Кроме того, чтобы начать инвестирование в ОВГЗ, необходимо определиться с брокером, который будет помогать в приобретении ценных бумаг и инвестиций. Это может быть банк или компания с соответствующими лицензиями. Стоимость одной облигации чуть больше тысячи гривен, однако во многих финансовых учреждениях минимальная сумма вложений – от ста тысяч гривен. Тогда как, во Фридом Финанс Украина инвестор может начинать с малого – купить даже одну облигацию стоимостью 1150 гривен, утверждает Денис Билый, аналитик по инвестициям.

      Вы должны понимать, что уже через год вы стопроцентно получите свои первые накопления – 14,5% от суммы инвестиций. Чем выше эта сумма, тем больше заработок. Например, если вы решили инвестировать миллион гривен, то за год вы получите уже 145 тысяч гривен,
      – уверяет Денис Билый.

      Еще одним бонусом является то, что проценты инвестору начисляются ежемесячно, следовательно, забрать заработанное он может в любой момент и без малейших потерь. Или эту же сумму, например, реинвестировать в другие ценные бумаги и еще больше приумножить собственный доход.

       

      Теги: Новости Украины finance Финансовый советник
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