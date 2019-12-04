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      Инвестиции в Украину и восстановление Донбасса: главное со встречи Зеленского и Левена

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      Зеленский провел встречу с Левеном / фото: ОПУ

      Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Политики договорились об инвестициях Швеции в восстановление инфраструктуры Донбасса, а также в возобновляемую энергетику, ИТ-индустрию и другие сферы украинской экономики.

      О достигнутых договоренностях Зеленский и Левен рассказали на совместном брифинге после проведенных переговоров.

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      Сегодня я обратился к господину премьер-министру с просьбой о дальнейшей помощи Швеции в восстановлении инфраструктуры, особенно инфраструктуры Донбасса,
      – рассказал Владимир Зеленский.

      Он также подчеркнул, что оба государства объединяет понимание вызовов для безопасности Европы. Затем он поблагодарил за поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поддержку сохранения санкций против России.

      "Мы осуждаем российскую агрессию на Востоке Украины и незаконную аннексию Крыма Россией. Украина продемонстрировала готовность к компромиссу – теперь настало время для России взять ответственность", – заявил со своей стороны Стефан Левен.

      Встреча Зеленского и Левена: смотрите фото

      Инвестиции в Украину

      Президент подчеркнул, что Украина заинтересована в сотрудничестве со Швецией в ряде ключевых сфер:

      • альтернативная энергетика;
      • энергетическая безопасность;
      • сельское хозяйство;
      • ИТ-сектор;
      • инфраструктура;
      • охрана окружающей среды.

      "Я очень благодарен Швеции и лично господину Премьер-министру за неизменную поддержку Украины, практическую помощь во внедрении важных реформ по децентрализации, свободы слова, защиты окружающей среды, энергосбережения и энергетической безопасности", – сказал Владимир Зеленский.

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      Президент отметил, что Швеция является одним из крупнейших торговых партнеров Украины в Северной Европе и важным инвестиционным партнером. Он заверил, что помощь, оказанная шведской стороной для поддержки реформ в Украине, полностью себя оправдает.

      Со своей стороны Стефан Левен похвалил Украину за ее повестку дня реформ и подчеркнул, что Швеция является вторым по объему донором технической помощи для Украины.

      Я надеюсь на укрепление отношений между Украиной и Швецией. Сейчас экспорт Украины достиг рекордных уровней, и при условии выполнения положений соглашения об ассоциации потенциал дальнейших инвестиций и отношений имеет очень перспективный вид,
      – сказал премьер Швеции.

      Встреча Владимира Зеленского и Стефана Левена: смотрите видео

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Инвестиции Швеция Офіс Президента
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