Инвестиции в Украину и восстановление Донбасса: главное со встречи Зеленского и Левена

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Политики договорились об инвестициях Швеции в восстановление инфраструктуры Донбасса, а также в возобновляемую энергетику, ИТ-индустрию и другие сферы украинской экономики.

О достигнутых договоренностях Зеленский и Левен рассказали на совместном брифинге после проведенных переговоров.

К слову: Зеленский хочет договориться с Россией об обмене пленными "всех на всех"

Война на Донбассе

Сегодня я обратился к господину премьер-министру с просьбой о дальнейшей помощи Швеции в восстановлении инфраструктуры, особенно инфраструктуры Донбасса,

– рассказал Владимир Зеленский.

Он также подчеркнул, что оба государства объединяет понимание вызовов для безопасности Европы. Затем он поблагодарил за поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поддержку сохранения санкций против России.

"Мы осуждаем российскую агрессию на Востоке Украины и незаконную аннексию Крыма Россией. Украина продемонстрировала готовность к компромиссу – теперь настало время для России взять ответственность", – заявил со своей стороны Стефан Левен.

Встреча Зеленского и Левена: смотрите фото

Инвестиции в Украину

Президент подчеркнул, что Украина заинтересована в сотрудничестве со Швецией в ряде ключевых сфер:

альтернативная энергетика;

энергетическая безопасность;

сельское хозяйство;

ИТ-сектор;

инфраструктура;

охрана окружающей среды.

"Я очень благодарен Швеции и лично господину Премьер-министру за неизменную поддержку Украины, практическую помощь во внедрении важных реформ по децентрализации, свободы слова, защиты окружающей среды, энергосбережения и энергетической безопасности", – сказал Владимир Зеленский.

Интересно: Какие страны больше всего инвестировали в Украину в 2019 году: рейтинг лидеров

Президент отметил, что Швеция является одним из крупнейших торговых партнеров Украины в Северной Европе и важным инвестиционным партнером. Он заверил, что помощь, оказанная шведской стороной для поддержки реформ в Украине, полностью себя оправдает.

Со своей стороны Стефан Левен похвалил Украину за ее повестку дня реформ и подчеркнул, что Швеция является вторым по объему донором технической помощи для Украины.

Я надеюсь на укрепление отношений между Украиной и Швецией. Сейчас экспорт Украины достиг рекордных уровней, и при условии выполнения положений соглашения об ассоциации потенциал дальнейших инвестиций и отношений имеет очень перспективный вид,

– сказал премьер Швеции.

Встреча Владимира Зеленского и Стефана Левена: смотрите видео