12:53
2 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Киркоров стал лидером террористов. Путин против конституции РФ
      Вєсті Кремля
      22:12, 1 ноября
      Вести.UA: Кива завидует Яременко. "Слуги народа" плачут и смеются
      Вєсті.UA
      19:08, 1 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Блоги Блог Соцсети
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Блог Соцсети

      Інвестиція, що може врятувати життя вашої дитини, – Супрун

      267
      Штрафи за перевезення дітей без автокрісла: чому це дійсно важливо
      Штрафи за перевезення дітей без автокрісла: чому це дійсно важливо / Фото з відкритих джерел

      Верховна Рада нарешті запровадила штрафи за перевезення дітей віком до 12 років без автокрісел. Тепер безвідповідальним батькам доведеться заплатити 510 грн, якщо такий випадок станеться вперше, якщо це повториться – 850 гривень.

      В Україні й раніше було заборонено перевозити дітей віком до 12 років та менше 145 см без автокрісел, але багато батьків нехтували цим правилом через відсутність штрафів. Хоча йдеться про життя їхніх дітей.

      Детальніше про законопроєкт: Рада ввела штрафи за перевезення дітей без автокрісла

      Щодня у світі близько 500 дітей гинуть в автомобільних катастрофах. А кожен 10-й травмований у ДТП в Україні – це дитина. Доведено, що дитячі автомобільні крісла зменшують ризик серйозної травми на 80% у порівнянні з дітьми, які пристебнуті в авто дорослим паском безпеки.

      Крім того, якщо правильно обрати крісло та надійно зафіксувати в ньому дитину, можна зберегти їй життя навіть у важкій аварії.

      Зверніть увагу, що крісло потрібно обрати правильно, відповідно до розмірів дитини. Зважайте на її зріст та вагу, а також запропонуйте дитині взяти участь у виборі – їй має бути комфортно під час тривалої подорожі.

      Обов'язково перевірте маркування та наявні документи. Якщо крісло вже раніше використовували, воно може бути пошкодженим. Адже навіть незначна аварія, деформує каркас, і таке крісло не гарантуватиме дитині абсолютної безпеки. Також пам'ятайте, що автокрісло має термін придатності – зазвичай 6 років.

      Як обрати крісло від Британської служби охорони здоров'я: https://bit.ly/2G4YWVW
      Гайд від ВООЗ про дитячі автовізки та паски безпеки: https://goo.gl/EzN1Dv

      Пристібайте дитину в атвокріслі завжди, коли саджаєте в машину – навіть, якщо плануєте їхати в магазин за рогом, школу в 500-метрах абощо.

      Автомобільне крісло – це не "викинуті на вітер гроші", це інвестиція, що може врятувати життя вашої дитини. Пам'ятайте про це і привчайте дітей змалечку дотримуватися правил дорожнього руху та не забувайте й самі пристібатися паском безпеки.

      Автор: Уляна Супрун
      Джерело: Facebook

      Важливо: Рада схвалила закон про кнопкодавство: що загрожує нардепам-порушникам

      blog_ava
      Единственный путь окончания войны на Донбассе: мнение генсека НАТО Столтенберга
      сегодня
      1071
      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости политики Дети и несовершеннолетние Верховная Рада Законодательство Публикации Штрафы Ульяна Супрун
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Інвестиція, що може врятувати життя вашої дитини, – Супрун
      сегодня , 12:00 Інвестиція, що може врятувати життя вашої дитини, – Супрун
      Блог Соцмережі 267
      Приборкання норовливих: як у "Слузі народу" дисципліну будуть прививати
      сегодня , 08:40 Приборкання норовливих: як у "Слузі народу" дисципліну будуть прививати
      Наталя Ромашова 564
      Камины, конвекторы и кондиционеры – как комфортно пережить холод, не пересушивая воздух
      1 ноября , 16:10 Камины, конвекторы и кондиционеры – как комфортно пережить холод, не пересушивая воздух
      155
      Сколько стоит парковка в разных городах Украины: инфографика
      сегодня , 07:00 Сколько стоит парковка в разных городах Украины: инфографика
      Вероніка Климська 95
      Як обманюють народні депутати: що не так у перевірці поліграфом "Слуги народу"
      сегодня , 01:00 Як обманюють народні депутати: що не так у перевірці поліграфом "Слуги народу"
      Віталій Шабунін 467
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук