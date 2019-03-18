17:26
18 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Спецназ Святого Гундяева. Пьяному ничего не нужно
      Вєсті Кремля
      20:29, 16 марта
      Вести. UA. Жир: Как Ахметов зарабатывает миллиарды. Компромат от Розенблата
      Вєсті.UA
      18:57, 16 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Блоги Мировые Медиа
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Мировые Медиа

      Інвестиції в ГТС допоможуть Україні в боротьбі проти "Північного потоку-2", – Rzeczpospolita

      391
      Як Україні не втратити посередництво газотранспортній системі?
      Як Україні не втратити посередництво газотранспортній системі? / UA.news

      Україна хоче зробити свою найбагатшу енергетичну компанію "Нафтогаз" відкритою для іноземних інвесторів. Таким чином, Київ намагається якось вплинути на будівництво газопроводу "Північний потік-2" через Балтійське море.

      Нещодавно голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв повідомив, що українська газотранспортна система втратить свою цінність, якщо Росія запустить "Північний потік-2", який з'єднає РФ з Німеччиною.

      Ми втратимо весь транзит, – цитує Коболєва польська Rzeczpospolita. – Адже треба враховувати, що є ще "Турецький потік" (цей газопровід об'єднує Росію, Туреччину, Болгарію, Сербію, Угорщину і Словаччину – Прим. ред.).

      Читайте також: Росія погрожує США ракетами, незважаючи на обмежений оборонний бюджет, – CNN

      Керівник "Нафтогазу" стверджує, що йдеться не тільки про гроші, а й про те, що "український транзит стримує Росію від подальшої агресії" проти України. На думку Коболєва, "питання безпеки не заважають європейським корпораціям інвестувати в російський проект". Тому він запропонував допустити більше іноземних компаній до управління українською ГТС в обмін на інвестиції. Це повинно було б закріпити позиції України в Європі в боротьбі проти "Північного потоку-2".

      Відомий київський економіст та аналітик інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса стверджує, що ідея голови "Нафтогазу" сама по собі непогана, але трохи запізніла.

      Україна відкрила двері для інвесторів, тому що їй уже нічого втрачати, – відзначає Фурса. – Якщо українська система газопроводів залишиться без російського газу, дохід буде нульовим. У Києві вважають, що цього можна не допустити. І хочуть, щоб Європа зацікавилася в транзиті російського газу через Україну. Тепер все буде залежати від інвесторів. Якщо вони будуть переконані, що скоро "Північний потік-2" запрацює, ніхто не захоче інвестувати гроші в українську ГТС. Кому потрібна труба, через яку не буде перекачуватися газ. Іноземних інвесторів треба було приваблювати українськими транзитними газопроводами значно раніше.

      У Києві підрахували, що від розриву договору про транзит газу з Росією український бюджет буде нести втрати в розмірі 3 мільярдів доларів на рік. Теперішня угода дійсна до кінця року, новий договір не підписаний. І поки нічого не вказує на те, що буде продовжено попередню угоду. Ще в лютому російське МЗС заявило, що продовження контракту з Україною відбудеться "тільки на умовах Москви".

      Раніше голова російського міністерства енергетики Олександр Новак заявив, що українські газопроводи "надто старі" і транзит газу через Україну коштує навіть в 2,5 рази більше, ніж через "Північний потік-1" і газопровід "Ямал-Європа" (з Росії в Німеччину через Білорусь та Польщу).

      Читайте також: Росія готується до економічної війни, – Die Presse

      blog_ava
      ВНО-2019: стали известны даты и перечень предметов
      сегодня
      3094
      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Публикации Новости политики Новости Украины Украина – Россия Нафтогаз Газпром Газ Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Інвестиції в ГТС допоможуть Україні в боротьбі проти "Північного потоку-2", – Rzeczpospolita
      сегодня , 17:00 Інвестиції в ГТС допоможуть Україні в боротьбі проти "Північного потоку-2", – Rzeczpospolita
      Світові Медіа 392
      От модели до каратистки: интервью с Галиной Мельник
      сегодня , 16:30 От модели до каратистки: интервью с Галиной Мельник
      Станіслав Безушко 49
      Народ заплатит, или Почему МВФ отказал Украине в транше?
      сегодня , 15:59 Народ заплатит, или Почему МВФ отказал Украине в транше?
      Юрій Бутусов 1213
      Корупціонери продовжують красти, бо в українців "пам'ять коротка"
      сегодня , 15:00 Корупціонери продовжують красти, бо в українців "пам'ять коротка"
      Артем Овдієнко 470
      Липецька фабрика Roshen: як Порошенко продовжує вести бізнес в Росії
      сегодня , 14:31 Липецька фабрика Roshen: як Порошенко продовжує вести бізнес в Росії
      Дмитро Гнап 482
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук