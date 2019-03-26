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      Інвестиції в Україну: чому українці можуть лише мріяти про іноземних інвесторів?

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      Інвестиції в Україну
      Інвестиції в Україну

      Інвестиційна привабливість України – цю тему не піднімав тільки лінивий. Кожна влада, кожен прем'єр та президент обіцяли, що незабаром в Україну прийдуть багаті іноземні інвестори, які заводів набудують, усім українцям гідну роботу дадуть, наповнять податками дербюджет, що й пенсіонери будуть в шоколаді.

      Найцікавіше, що слова можновладців про нашу інвестиційну привабливість абсолютно правдиві. Україна дійсно має вигідне географічне розташування. У нас чимало висококваліфікованої робочої сили – принаймні українця не треба перед тим, як ставити за конвеєр вчити абетці та примушувати мити руки після туалету, як це відбувається з робітниками в деяких індійських штатах чи африканських країнах.

      Українські працівники на додачу ще й дешеві – нам можна менше платити, аніж полякам чи туркам, через що собівартість виготовленого українськими працівниками товару буде меншою. А інвестор отримає зрештою більший прибуток.

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      Всі теоретичні викладки в один голос кричать, що Україна є надзвичайно привабливою для інвестицій, а іноземним корпораціям вигідно саме в Україні відкривати свої виробництва. Проте, як ми бачимо, інвестори не поспішають це робити. Нещодавно стало відомо, що чеський виробник автівок Škoda будуватиме заод в Україні.

      Чому так? Відповідь дуже проста, навіть елементарна. Попри пошук світовими корпораціями нових ринків для інвестицій, вони буквально носом риють куди б вкласти вільні гроші й заробити хоча б 5% через 20 років. Попри те, що іноземні вкладення в Україну дійсно дуже швидко покривають витрати й приносять інвесторам усі 50 чи навіть 500% прибутку, все ж вони не вкладають гроші в Україну. Просто вони побоюються, що вкладені гроші відберуть, а бізнес банально "відіжмуть". Хто це зробить? Рейдери – влада чи криміналітет, різниці тут немає.

      Захистити свої інвестиції в Україні іноземці не можуть, оскільки у нас продажні суди. А іноземці, на відміну від українці, ніколи суддям хабарів не носитимуть, а значить – програватимуть.

      До речі, так відбувалося за часів Януковича, коли старший син президента Саша-стоматолог буквально колекціонував успішні бізнеси й відбирав їх у власників, через залякування і погрози купував їх за копійки, а захисту від нього в суді було годі й шукати.

      Після Революції гідності сподівалися, що судова реформа щось змінить. Чим заспокоїмо побоювання іноземців щодо недоторканності їхніх інвестицій і вони масово прийдуть в Україну зацікавлені перспективою дешевої та кваліфікованої робочої сили.

      Але не сталося, як гадалося. Суди в Україні були продажні й залишилися. Іноземці не ризикують своїми інвестиціями, тому не поспішають вкладати їх в Україну. А поодинокі проекти, якими дуже тішаться порохоботи, коли описують досягнення чинної влади у залученні інвестицій, зазвичай, ніяк не іноземці. Це всього-на-всього накредене в Україні і виведене свого часу в офшори, тепер вкладають в державу самі ж українці. Роблять це від імені іноземних фірм. Але це лише заради того, щоб легалізувати накрадені в Україні гроші.

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Судьи Реформы Деньги Инвестиции
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