"Инвестохиллс Веста" убивает украинские предприятия, – СМИ

Финансовая компания "Инвестохиллс Веста", которой СМИ приписывают российские корни, фактически убивает украинские предприятия.

Об этом говорится в расследовании Delo.ua.

Журналисты издания отмечают, что компания судится в судах всех регионов и всех уровней с массой юридических и физических лиц. Среди примеров агрессивных нападок приводятся такие крупные предприятия как "Восток Солар", активы Константина Жеваго ("Росава", "Днепрошина", "Кременчугмясо"), "Яблуневий дар" и "Танк Транс". Все они – в прошлом кредиторы "Дельта банка", требования по долгам которых выкупила "Инвестохиллс Веста".

Выкуп права требования долгов, что является основной деятельностью "Инвестохиллс Веста", стал крайне популярной схемой легализации коллекторской деятельности рейдерства уже давно.

Имея на дворе финансовый кризис, который в украинских условиях осложнен многолетней войной на востоке страны и девальвацией, разрушенными рынками и прочими проблемами, на долговых рынках выживают только те, кто выставляет максимальные требования на минимальные долги, накручивания на них все возможные пени, штрафы и проценты. И вдобавок, подкрепляет это всеми способами давления.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, учредителями финансовой компании "Инвестохиллс Веста" являются Андрей Волков с 1% и ООО "Инвестохиллс Партнерз Украина", которая полностью принадлежит кипрской "Инвестохиллс Партнерз ЛТД", а конечным бенефициаром их является Антониоу Константинос.

В 2014 году Андрей Волков возглавлял Нацкомфинуслуг, а в 2006-2009 годах был главой правления "Альфа-Банка (Украина)". А за атакой на "Восток Солар" ранее, сообщали медиа, стоял Павел Фукс, который, по данным "24 телеканала", контролировал финкомпанию "Веста".

По данным юристов одной из компаний, которых удалось склонить к откровенности на условиях анонимности, менеджеров "Инвестохиллс Веста" явно консультируют бывшие сотрудники "Дельта банка", среди которых фигурировали персоны Виталия Масюры, экс-заместителя главы правления "Дельта банка" и Валентина Засухи, экс-юриста того же банка.

"Уж слишком хорошо они разбираются в бизнесе и нюансах работы компании, которая делилась этими данными с банком, где брала кредит, но не посвящала в подробности никого в "Инвестохиллс", –говорится в расследовании.

"Вопрос в том, долго ли еще правоохранительные органы будут закрывать на такую бурную "деятельность" глаза? Ведь намеренно ставить палки в колеса и добивать представителей украинской экономики в нелегкие для нее времена – то еще откровенное преступление", – задаются вопросом авторы расследования.