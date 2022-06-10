Инвестор Diia City Сергей Токарев незаконно посещал Крым и владеет активами в России, – СМИ

Один из инвесторов государственного проекта Diia City Сергей Токарев незаконно посещал оккупированный Крым. Также у него есть действительный российский паспорт и активы в России.

Один из инвесторов государственного проекта Diia City Сергей Токарев незаконно посещал оккупированный Крым. Также у него есть действительный российский паспорт и активы в России.

Читайте также Российский олигарх Фридман хочет получить украинское гражданство

В России Сергея Токарева называют "королем гемблинга" – азартных игр в интернете. В последние годы он живет и работает в Украине. При этом с 2016 года Токарев 172 раза летал в Москву, а также посещал оккупированный Крым в обход госграницы Украины – рейс 1634-SU компании "Аэрофлот" с Токаревым на борту регулярно летал из Шереметьево в Симферополь в августе 2016 года.

По данным издания, в России Токарев имеет как минимум три квартиры, сам же прописанный в Москве. Там и зарегистрирован его автопарк: Range Rover, Mazda, а также Audi RS6 Avant Performance с номерами правительства Москвы – А028МО99.

Отец Сергея Токарева – Александр Токарев – входит в состав попечительского совета Межгосударственного союза городов-героев. Эта организация основана в 2004 году для "интеграции России, Украины, Белоруссии и непризнанной Абхазии". Совет возглавляет Павел Бородин – ФБК Навального называет его человеком, который вместе с Анатолием Чубайсом привел Путина к власти.

Как сообщает "РБК-Украина", в Украине Сергею Токареву ранее принадлежала ИТ-компания Lucky Labs. В 2016 году Токарев попал под санкции СНБО: против него ввели 10 ограничений, включая блокировку активов. Тогда СМИ связывали это с возможным финансированием антимайдана и террористов так называемых ЛНР и ДНР.

В частности, СБУ тогда заявили, что изъяли компьютеры "с доказательствами нелегальных финансовых операций, направленных на спонсирование терроризма" и установили, что "сверхдоходы от азартного бизнеса выводились в оффшорные компании и на счета в России".

В 2020 году санкции против Токарева сняли. Сейчас СМИ называют его крупным IT-предпринимателем, меценатом и основателем инвестфонда Roosh.

Сейчас, пока идет война, он пытается максимально приблизиться к органам государственной власти и укрепить свое влияние. Собственно, он уже это сделал, став одним из крупнейших инвесторов в Diia City – экосистемы для развития IT-бизнеса в Украине.

– сообщает РБК.

При этом, начиная с 24 февраля, Токарев ни разу прямо и открыто не осудил боевые действия и не назвал Россию страной, развязавшей войну против Украины.

Вас может заинтересовать – обращение Зеленский к участникам Копенгагенского демократического саммита: видео