Инвесторы в возобновляемую энергетику опасаются провала законопроекта №3658 о снижении "зеленых" тарифов, подготовленного Кабинетом министров Украины на основе достигнутого со многими производителями ВИЭ консенсуса.

Об этом говорится в материале "Зеленый" тест Зеленского: Сможет ли президент сохранить доверие инвесторов" на "Интерфакс-Украина".

Так, среди инвесторов существует три основных опасения – затягивание принятия законопроекта до осени и продолжение роста задолженности перед производителями ВИЭ (уже составляет 16 млрд грн), принятие закона с поправками, которые полностью искажают оговоренные с правительством условия, а также введение дополнительного налога для ВИЭ.

"Ускоренная процедура рассмотрения поправок так и не была принята, а значит тянуть депутаты могут долго. Проблема в том, что последнее летнее заседание парламента должно состояться 17 июля, до него остается менее двух недель. Если Верховная Рада не соберется на внеочередное заседание, тогда будущее ВИЭ останется неопределенным до осени", – пишет автор.

Поправки могут коснуться величины сокращения "зеленых" тарифов. В случае их поддержки, тарифы для солнечных станций могут снизиться на не оговоренные 15%, а на 30% или даже больше.

"Есть и третий вариант – введение дополнительного налога для производителей ВИЭ. Допустим, НКРЭКУ обложит владельцев солнечных станций дополнительным сбором в 20-30% от суммы выручки", – отмечается в материале.

По мнению автора, вмешаться в процесс и не допустить провала законопроекта должен президент Владимир Зеленский, который до этого не вмешивался в ход переговоров. При этом провал законопроекта может привести к провалу политики по привлечению инвестиций в страну.

"Ведь как привлекать инвесторов в страну, в которой их интересы никак не защищены, а законы и рыночные регуляции в любой момент могут полностью измениться. Во всем мире будут говорить не про инвест-нянь, а про инвест-мошенников, инвест-рэкетиров и инвест-палачей. Украина лишиться и без того скромного капитала доверия", – говорится в статье.

Отметим, что президент Владимир Зеленский долгое время не отвечал на запросы инвесторов о вмешательстве в ход переговоров с правительством и в последние месяцы не комментировал ситуацию с задержкой выплат производителям электроэнергии из ВИЭ. Однако 18 июня президент присвоил законопроекту №3658 статус неотложного.