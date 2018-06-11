Инвесторы для Украины: свои против чужих

Украине крайне необходимо продолжать работать над ростом экономики, это вопрос выживания страны и государства. Чтобы расти – нужно развиваться, для развития – необходимо финансирование, инвестиции. Дать их могут инвесторы – иностранные или свои. Мысль о том, что зарубежные инвесторы опасны, потому что это такая "кабала" – витает в информационном пространстве.

24 Канал спросил экспертов о преимуществах и недостатках внутреннего и внешнего инвестирования.

Инвестор от английского слова invest – вносить, вкладывать. Фактически, это физические или юридические лица, которые готовы принести свои деньги, дать их украинской экономике, чтобы она что-то произвела, получила прибыль, в том числе – и для инвестора. Не стоит путать инвестора с благотворителями и меценатами – это те, кто дает деньги за просто так, "из любви к искусству". Инвесторы – всегда нацелены на прибыль от вложенных денег.

Почему Украине крайне необходимы инвесторы? Потому что мы на пороге нового кризиса, говорят экономисты.

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Выбор инвесторов в Украине – между зарубежными и внутренними, своими.

Что дает международный инвестор

Это именно может принести и внутренний инвестор – если он качественный, пояснил в комментарии 24 канала аналитик Андрей Вигиринский.

Так что же может дать Украине международный инвестор?

Эффективную структуру управления, которая ставит целью прибыльное предприятие, а не предприятие-корову, которую можно доить. Система контроля за правлением дорогая: это и аудиторы, и наблюдательные советы, но это и чистые средства на выходе. Чистые – потому что с них уплачены налоги, поскольку бюджет страны не страдает так, как от наших "умельцев".

Деловые контакты и рынки сбыта, цепи формирования добавленной стоимости. Это уже другая составляющая, когда ты становишься частью бизнес-машины трансатлантической, межгосударственной, а не сам пробиваешь головой стену.

Технологии, хоть это и менее важно, ведь их покупают за деньги, и при наличии последних, можно и вакуумную дорогу построить, и не только в Днепре.

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"Чужие" придут и все заберут

Экономист Тимофей Милованов отметил, что в украинской политике используется такая логика – не будем позволять иностранцам инвестировать, потому что они зайдут, все выведут и подомнут нас под себя.

Эта логика неправильная. Потому что на этих предприятиях с иностранным капиталом работают украинцы. И мы не только и не столько наполняем бюджет, как повышаем уровень счастья украинцев,

– заметил экономист.

Но если даже принять логику, что иностранцы потенциально – "враги", и работать надо только со своими, украинскими компаниями, то возникает вопрос – достаточно ли у украинских компаний денег и готовы ли они сюда вкладывать и рисковать? Возможно, готовы, возможно – недостаточно.

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Как показала практика, отметил Милованов, логика "мы "создадим" своих, которых сможем контролировать" – ложная. Что происходит, когда принимается решение о векторе развития, направленном внутрь страны: вы работаете не с западными компаниями, не с европейскими или мировыми, не пытаетесь "встроиться" в глобальную международную систему поставок и где-то найти свое узкое место, которое является очень важным. Например, "Антонов" встроился и со своей технологией работает с "Боингом" и другими. Зато вы здесь пытаетесь создать весь цикл. Во-первых – это очень дорого, и в бедной стране это очень сложно сделать. Во-вторых, крупные сильные компании в юридически слабой стране имеют тенденцию захватывать правительство. И вот мы и имеем олигархат, который контролирует депутатов. И им легче сохранять существующий статус-кво, чем бороться за инновации.

Мы проводим интервью с некоторыми украинскими олигархическими компаниями, и они признаются – что просто не хотят заниматься инновациями. Постройте трансформаторы для альтернативной энергии. Сейчас такие тарифы – западные компании, Китай, заходят, инвестируют. Почему украинские компании не адаптируются и строят такие трансформаторы? Потому что – "так это будет через два-три года. Мы к тому времени что-то "порешаем",

– рассказал эксперт.

Риски для международного инвестора

Инвестор, напомним, не благотворитель, он так или иначе нацелен на то, чтобы вложенные деньги не потерять. Для этого написано множество международных конвенций, межгосударственных соглашений и других нормативных актов, которые призваны защищать инвестора, пояснил Андрей Вигиринский.

С точки зрения возможности защиты, и с точки зрения позиции, инвестору в Украине лучше быть иностранцем, тогда юрисдикционно он может обращаться за защитой в международные арбитражи и другие, не украинские институты. Пример Коломойского – показательный. Не просто так украинские бизнесмены уже годами выводили деньги на Кипр или в другие юрисдикции и в виде внешних инвестиций заводили их в Украину,

– уточнил эксперт.

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Он добавил: – это вопрос не только защиты, но и налогообложения. Но в случае неправомерных действий в Украине, все международное сообщество будет защищать инвестора.

Деньги не пахнут?

Дальше вопрос в ожиданиях: мы ожидаем запуска предприятий, оживления промышленности, новых рабочих мест, работников соцзащиты, высоких заработных плат. Важно в таком случае, кто вложил деньги – украинец или иностранец? Скорее – нет, считает Вигиринский

В условиях инвестиционных фондов происхождение денег, их национальная принадлежность размывается, так как портфель фонда может содержать в себе активы с разных континентов и этот вопрос в мире возникает остро только сейчас, и только тогда, когда касается подсанкционных стран, как Иран, КНДР, Россия,

– пояснил аналитик.

Украина – не Африка. К сожалению

Стоит также понять, что Украина – это лишь вишенка на торте, который называется инвестиционная карта мира. По мнению Андрея Вигиринского, значительно более интересной является Африка, континент, на котором прогнозируется рост популяции в течение грядущих 20 лет, в отличие от вымирающей Европы и Украины как ее восточного соседа.

А потому, носом крутить нам ничего, мы потеряли тот потенциал, который имели раньше,

– констатировал аналитик.

Основной камень преткновения между украинцами и зарубежными инвесторами – непонимание, ограниченность мышления людей, считает Вигиринский. Например, политические популисты активно это используют, в частности, до сих пор "катают" вопрос с созданием рынка земли в Украине. Мол, придет "нехороший чужой инвестор и все заберет".

Люди думают, что если ввести рынок земли, то ее будут увозить отсюда, как во времена Второй мировой, не понимая, что совсем скоро земля вообще не будет нужна для сельского хозяйства. Как бы неприятно это не звучало,

– пояснил эксперт.

Идея в том, что собственностью, активом должен кто-то управлять. Если это не делает правительство через подчиненные структуры, делать это должны частные организации. Бесхозяйственная вещь приходит в упадок, как в быту, так и в бизнесе. И те несколько тысяч госпредприятий, которые мы имеем – прекрасное тому свидетельство.

Реальность такова: для иностранных инвесторов в Украине все еще высокие риски. Свои инвесторы, за немногочисленными исключениями, живут одним днем и вкладываться в инновационное развитие не спешат. Потому такие компании в Украине – преимущественно олигархические. И создали их мы сами, идя на поводу у политического тезиса "чужие – плохие".

И сейчас мы дошли до той грани, когда не мы выбираем инвестора, а должны благодарить за то, что хоть какой-то из них смотрит на нас.

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