Инвесторы до сих пор остерегаются "фактора Коломойского": что это значит

Инвесторы имели опасения относительно ситуации в Украине после победы Владимира Зеленского на президентских, а затем и "Слуги народа" на парламентских выборах 2019 года. Сейчас все опасения развеялись, кроме одного – "фактора Коломойского", то есть вероятного влияния бизнесмена на экономику и политику в стране.

Об этом рассказал президент Европейской бизнес-ассоциации и глава инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала. Произошло это во время встречи членов ассоциации на тему "Глобальный обзор экономики Украины" в понедельник, 23 сентября, пишет Интерфакс-Украина.

К слову, Шустер будет судиться с Коломойским о защите чести и достоинства

"К сожалению, он (Коломойский – 24 канал) сегодня – самый негативный фактор, который фокусирует на себе много внимания. Начиная с его заявления конца мая Financial Times, что Украине нужно объявить дефолт", – заявил Фиала.

В дефолте – мало хорошего

Коломойский заявил, что дефолт нужен Украине, чтобы по меньшей мере исправить соотношение госдолга к ВВП. К слову, эти заявления вызвали падение стоимости украинских ценных бумаг.

Но ведь на самом деле, говорит Фиала, сейчас это соотношение (госдолга к ВВП) упало до 53%. Кроме того, нерезиденты с начала 2019 года вложили 3,5 миллиарда долларов в облигации государственного займа, ставки по которым опустились до самого низкого за 10 лет уровня.

То есть, отмечает Фиала, негативные последствия дефолта в десятки раз превысят любые положительные.

Читайте также: Коломойский ожидал гораздо большего после инаугурации Зеленского, – политолог

Компромисс государства и Коломойского по "Приватбанку"

Рынок в Украине негативно отреагировал на статью в Financial Times, где со ссылкой на премьера Гончарука написали о возможном компромиссе государства как собственника "Приватбанка" с его бывшими акционерами (в основном говорилось о Коломойском).

Глава Dragon Capital Томаш Фиала подчеркнул, что запугивание реформаторов и потенциальную денационализацию "Приватбанка", а еще и наступление на независимость НБУ инвесторы воспримут крайне негативно.

Кто такой Игорь Коломойский: биография олигарха и одного из самых влиятельных людей Украины – в материале 24 канала.

Неоправданные предосторожности

Фиала отметил, что опасения относительно изменения геополитического вектора и неопытности новой команды не оправдались. Несмотря на то, что полгода назад они были весомым фактором, который влиял на принятие решений инвесторами.

Украина продолжает двигаться в Европу, а команда Зеленского – "лучшее из всего, что когда-либо было в Украине раньше, и лучшее из того, что могло бы быть при любом другом исходе выборов".

Читайте также: Коломойский мог купить мандат для австрийского депутата за 8 миллионов евро, – DW