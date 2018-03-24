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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Инвесторы не идут в Украину, потому настоящих экономических реформ у нас еще не было, – эксперт

26 Читати новину українською
Андрей Новак
Андрей Новак / Радио Свобода

В 2017 году в экономику Украины было вложено меньше, чем за год до этого. В то же время украинские работники за рубежом приносят в Украину значительно больше денег.

Об этом заявил экономист и глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии "Громадське радіо".

"По официальным данным за прошлый год к нам поступило так называемых прямых инвестиций 2,5 миллиарда долларов – на миллиард долларов меньше, чем в 2016. Но даже из этих 2,5 миллиарда долларов полтора миллиарда долларов – это фактически реинвестиции наших же финансово-промышленных групп через оффшоры. То есть реальных прямых иностранных инвестиций в прошлом году поступил только миллиард долларов. Это практически ничего для масштаба украинской экономики, территории и численности населения. Денежных переводов от наших работников в прошлом году поступило 9,5 миллиарда долларов", – рассказал экономист.

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По его словам, проблема с инвестициями в Украине заключается в том, что в украинской экономике так и не произошло реформ.

"Мы слышим много разговоров о реформах. Но давайте проанализируем прошлый год, позапрошлый: а что с того, что мы называем реформами, касается экономики? Практически ничего: медицинская, образовательная реформа, даже пенсионная реформа, которая не состоялась. В плане экономики реформ не было. Даже то, что больше всего касается экономики, пенсионная – это на самом деле не пенсионная реформа, потому что не реформировали пенсионную систему. Изменили условия выхода на пенсию, намного их усложнив и изменили условия начисления пенсий, также усложнив", – подытожил Андрей Новак.

Теги: Реформы
Источник: 24 Канал
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