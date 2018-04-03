Инвесторы требуют отставки Цукерберга из-за скандала вокруг Facebook

Ответственный за инвестиции пенсионного фонда мэрии Нью-Йорка Скотт Стрингер заявил, что основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг должен уйти с поста главы компании. К слову, фонду принадлежит часть акций компании на сумму 1 миллиард долларов.

Об этом сообщает BusinessІnsider.

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После скандала с утечкой личных данных из-за сотрудничества с фирмой политических консультации Cambridge Analytica инвестор призвал к изменениям в руководстве Facebook. Он считает, что Цукерберга должен заменить независимый председатель правления. По его мнению, в руководство также должны войти три новых директора с опытом в управлении данными и этики, чтобы усилить надзор за инициативами Facebook по защите персональных данных.

Это восьмая по величине компания в мире. Они имеют два миллиарда пользователей. Они работают в "неизведанных водах" и не приспособились к тому, чтобы обезопасить данные Facebook,

– сказал Скотт Стрингер.

Стоит отметить, что Цукерберг имеет контрольный пакет голосующих акций, который не дает другим инвесторам прав на управление компанией.