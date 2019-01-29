Инвесторы ЖК "Патриотика на озерах" протестовала под стенами НАБУ

Инвесторы жилого комплекса "Патриотика на озерах" протестовали под стенами Национального антикоррупционного бюро.

Люди требовали проверить законность действий руководства КГГА и депутатов Киевсовета. В декабре прошлого года на сессии было принято предварительное решение о расторжении договора аренды земли на которой строится комплекс из-за якобы задолженности по выплате налогов. Инвесторы и застройщик это отрицают, а действия столичной власти считают коррупцией и злоупотреблением служебным положением.

"Проголосовали за расторжение договора аренды с застройщиком, у которого абсолютно все документы есть. Таким наглым способом в КГГА занимаются рейдерством. Просто забирают землю, чтобы застройщика поставить на колени", – сказал инвестор ЖК "Патриотика на озерах" Денис Шинкаренко.

"Мы сегодня видим случай, когда законное строительство еще не гарантирует получения жилья", – отметил инвестор ЖК "Патриотика на озерах" Владимир Рыжак.

Законность строительства подтвердил суд. Судебным решением также запрещено расторгать договор аренды земли с компанией "Контактбудсервис". Поэтому чтобы проверить законность решения киевских депутатов инвесторы и обратились в НАБУ.

"Обращение, которое было подано, зарегистрировано и будет передано в главное подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро для рассмотрения. И уже по результатам этого рассмотрения детективы примут решение относительно дальнейших действий и обязательно проинформируют об этом заявителя", – сказала начальник отдела по работе с общественностью и СМИ НАБУ Оксана Митницкая.

В общем, в строительство жилого комплекса "Патриотика на озерах" деньги вложили почти полтысячи семей. Если Киевсовет все-таки рискнет разорвать договор аренды, то люди могут оставаться без жилья. Поэтому они готовы к любым действиям, чтобы не допустить принятия Киевсоветом незаконного решения.