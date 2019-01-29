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      Инвесторы ЖК "Патриотика на озерах" протестовала под стенами НАБУ

      Новая тема 12 Читати новину українською

      Инвесторы жилого комплекса "Патриотика на озерах" протестовали под стенами Национального антикоррупционного бюро.

      Люди требовали проверить законность действий руководства КГГА и депутатов Киевсовета. В декабре прошлого года на сессии было принято предварительное решение о расторжении договора аренды земли на которой строится комплекс из-за якобы задолженности по выплате налогов. Инвесторы и застройщик это отрицают, а действия столичной власти считают коррупцией и злоупотреблением служебным положением.

      "Проголосовали за расторжение договора аренды с застройщиком, у которого абсолютно все документы есть. Таким наглым способом в КГГА занимаются рейдерством. Просто забирают землю, чтобы застройщика поставить на колени", – сказал инвестор ЖК "Патриотика на озерах" Денис Шинкаренко.

      "Мы сегодня видим случай, когда законное строительство еще не гарантирует получения жилья", – отметил инвестор ЖК "Патриотика на озерах" Владимир Рыжак.

      Законность строительства подтвердил суд. Судебным решением также запрещено расторгать договор аренды земли с компанией "Контактбудсервис". Поэтому чтобы проверить законность решения киевских депутатов инвесторы и обратились в НАБУ.

      "Обращение, которое было подано, зарегистрировано и будет передано в главное подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро для рассмотрения. И уже по результатам этого рассмотрения детективы примут решение относительно дальнейших действий и обязательно проинформируют об этом заявителя", – сказала начальник отдела по работе с общественностью и СМИ НАБУ Оксана Митницкая.

      В общем, в строительство жилого комплекса "Патриотика на озерах" деньги вложили почти полтысячи семей. Если Киевсовет все-таки рискнет разорвать договор аренды, то люди могут оставаться без жилья. Поэтому они готовы к любым действиям, чтобы не допустить принятия Киевсоветом незаконного решения.

      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Новости Киева НАБУ Киеврада
      Источник: 24 Канал
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