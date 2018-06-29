09:53
29 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 20°C
  • суббота
    24°C 15°C
  • воскресенье
    17°C 12°C
  • понедельник
    16°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин на дне. 10 заповедей Рогозина
Вєсті Кремля
22:01, 28 июня
Вести.UA. Купол для депутатов. Кличко посетил праздник Гепы
Вєсті.UA
19:40, 28 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

Инженер презентовал "подушку безопасности" для смартфонов: особенность разработки

46 Читати новину українською
Инженер презентовал "подушку безопасности" для смартфонов
Инженер презентовал "подушку безопасности" для смартфонов / Tech Crunch

Немецкий инженер из университета Алена разработал уникальный чехол, который защитит телефон даже от экстремального падения и при этом не сделает смартфон похожим на допотопную рацию.

Об этом сообщаетTech Crunch.

Читайте также: Android-смартфон вместо чехла для iPhone: разработчики представили сумасшедшую новинку

Изобретение инженера Филиппа Френзеля представляет собой своеобразную "подушку безопасности" для мобильных устройств. Как только сенсоры определяют, что гаджет находится в свободном падении, по углам чехла в обе стороны выдвигаются специальные гибкие ножки, которые отпружинивают смартфон от любой твердой поверхности.

При этом до срабатывания защиты внешний вид чехла ничем не выдает его уникальности. Стоит отметить, что устройство будет многоразовым, ведь после срабатывания пользователь сможет сложить упругие ножки в исходное положение.

Гнучкі ніжки на новому чохлі, який захистить телефон від наслідків падінь

Гибкие ножки на новом чехле, который защитит телефон от последствий падений

Некоторые нюансы работы новинки пока остаются под вопросом. Например, неясно, что будет, если устройство упадет в дамской сумочке, и предусмотрена ли защита от срабатывания в кармане. В теории, для предотвращения таких ситуаций может быть использован датчик приближения, но результаты такого тестирования пока не были опубликованы.

Читайте также: A4 Bloody J450 – новые геймерские наушники по доступной цене: характеристики

Представители немецкого Общества Мехатроники отметили изобретение и присудили ему высшую награду. Инженер уже отправил заявку на патент "умного чехла" и планирует начать сбор средств на его производство на Kickstarter.

Принцип работы нового чехла, который защитит телефон от последствий падений – смотрите видео

 

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Гаджеты
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 28 июня: потери Украины на Донбассе, саммит стран ЕС и "Северный поток-2"
сегодня, 09:05 Главные новости 28 июня: потери Украины на Донбассе, саммит стран ЕС и "Северный поток-2"
3907
День "Баті": як ФСБшники за Захарченка взялися
сегодня, 08:38 День "Баті": як ФСБшники за Захарченка взялися
Олексій Чибісов 1556
Портников: Чего ожидать от встречи Путина и Трампа
сегодня, 06:00 Портников: Чего ожидать от встречи Путина и Трампа
Блог Медіа 1348
Военные разведки девяти стран готовят Путину "трансфер" в Гаагу
28 июня, 22:00 Военные разведки девяти стран готовят Путину "трансфер" в Гаагу
Андрій Воропаєв 3943
Для мене вихід з полону – це як друге народження, – військовополонений розповів вражаючу історію
28 июня, 21:00 Для мене вихід з полону – це як друге народження, – військовополонений розповів вражаючу історію
Віталій Дейнега 263
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук