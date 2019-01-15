Инженер Renault использует папки с украинским гербом на гонках Формулы-1: он рассказал почему

Главный инженер французской команды Формулы-1 Renault голландец Дейдерик Киндс использует папки с украинской символикой. В частности, он был замечен на гонках в Монако с папкой "Дело №" с украинским гербом.

Фанаты королевы автоспорта обратили на это внимание, и, публикуя кадры из трансляции соревнований Eurocup Formula Renault 2.0, задавались вопросом о том, как к голландскому инженеру попали украинские папки и зачем он их использует.

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Сам Киндс в Facebook ответил на вопрос любознательных поклонников.

Как оказалось, голландец живет в Киеве и однажды попросил свою жену-украинку купить ему удобные папки для бумаг. Инженер пользуется украинскими папками с того времени, как они принесли ему успех в турнире. Тогда его подопечный Кристиан Ландгард, выступая под 31-м номером, занял второе место.

Команда Renault дебютировала в Формуле 1 в 1977 в Великобритании. Сейчас пилотами французской "конюшни" является немец Нико Хюлькенберг и испанец Карлос Сайнс. Команда дважды выигрывала Кубок конструкторов (2005/2006 годы).

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