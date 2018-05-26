Инженер украинского происхождения, без которого у Apple не было бы шансов на успех: Стив Возняк

Стив Возняк – выходец из буковинской семьи эмигрантов. Он стал одним из первых создателей персональных компьютеров и основателем одной из самых успешных компаний мира. При этом к невероятной славе и деньгам оказался вполне равнодушным. Все, что придумывал Возняк, Джобс знал, как продать.

Инженерный талант проявил еще в детстве. Отец Стива – выходец из буковинской семьи эмигрантов, работал над ракетной программой компании Lockheed.

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На обычном листе бумаги объяснял 4-летнему сыну, как работает техника того времени. Не удивительно, что уже в 11 лет Возняк самостоятельно мастерит радио, а подростком выигрывает олимпиады по математике. Вот в этот период и начнут появляться его первые творения. Сначала – устройство для бесплатных, а следовательно, нелегальных звонков. Стив даже как-то дозвонился в Ватикан и, выдавая себя за американского дипломата, едва не поговорил с Папой.

Далее придумал сервис с телефонными шутками – просто арендовал автоответчик и ежедневно записывал на него новые сообщения. Примерно в это время он познакомился со Стивом Джобсом. Тот был на 5 лет младше, но уже тогда имел хорошие деловые навыки. Все, что придумывал один Стив, другой знал, как продать.



Стив Джобс и Стив Возняк

Разочаровавшись в классическом университетском образовании, Возняк уже после первого курса берет отпуск и устраивается в фирму Hewlett-Packard. Здесь ему доверили разрабатывать научный калькулятор, который должен был наконец вытеснить логарифмическую линейку. У компании был собственный компьютер, вот только к нему стояла очередь из 80 инженеров. Так зарождались идеи о ПК.

По ночам после работы Стив расписывает инженерные решения и компьютерный код. После того, как он показал свои чертежи Джобсу, ребята решаются попробовать. Для стартового капитала Возняк продал свой калькулятор, Джобс – фургон и, выручив 1300 долларов, начинают в уже пустом гараже Джобса разрабатывать компьютер.

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Обязанности разделили: за Возняком вся инженерия, а за Джобсом – поиск деталей для платы и клиентов. Когда прототип был готов, Возняк предложил Hewlett-Packard изготавливать для них такие модели, но их идея не заинтересовала. 1 апреля 1976 года ребята официально открыли свою фирму Apple, и вскоре представили модель Apple 1 стоимостью 666 долларов 66 центов. Этот компьютер поражал своей компактностью.

Каким способом Джобс убедил Возняка взяться разработать новую модель – смотрите в программе.