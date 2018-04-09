Инженеры представили легкий способ превращения обычного экрана ноутбука в сенсорный

Об этом сообщается на сайте одного из авторов проекта.

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Разработка инженеров – это своеобразная насадка на веб-камеру ноутбука, которая состоит из обычной петли на дверь и приклеенного к ней зеркала. Это зеркало установлено под таким углом, чтобы в камеру попадало изображение экрана ноутбука и небольшой области перед ним. Также разработчики использовали созданную одним из участников проекта еще в 2010 году программу, которая определяет прикосновение к экрану с отображением пальца от его поверхности.



Новая разработка состоит лишь из петли на дверь и зеркала

Суть работы системы заключается в том, что при поднесении пальца к экрану ноутбука камера начинает видеть не только сам палец, но и его отражение от экрана. Когда палец и его отражение соединяются, система фиксирует касание. При этом для корректной работы конструкцию сначала нужно откалибровать: следуя указаниям программы, пользователь должен коснуться экрана в определенных местах. Чтобы программу можно было использовать с любыми приложениями, инженеры научили ее превращать в касание действия мыши.



Инженеры использовали программу, которая определяет прикосновение к экрану по отображению пальца от его поверхности

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Как отмечают создатели системы, пока она воплощает лишь концепт, который демонстрирует общую работоспособность предложенной идеи. О сроках появления коммерческой версии зеркального модуля для веб-камеры не сообщается.