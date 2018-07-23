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Инженеры разогнали капсулу Hyperloop до рекордной скорости

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Команда WARR Hyperloop
Команда WARR Hyperloop / WARR Hyperloop

Немецкая команда WARR Hyperloop победила в соревновании Hyperloop Pod Competition, которое проводила SpaceX среди разработчиков капсул транспортной системы Hyperloop и сопутствующих технологий. Максимальная скорость, которую удалось развить капсуле, составляет 466 километров в час. Стоит отметить, что такой результат стал абсолютным рекордом для капсул Hyperloop.

Об этом сообщается на официальной странице Hyperloop в Twitter.

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Соревнования, которые прошли 22 июля в штаб-квартире SpaceX, стали уже вторыми. Ранее конкурс проводился в два этапа, которые прошли в январе и августе 2017 года. Победителем обоих этапов стала команда WARR Hyperloop из Мюнхенского технического университета. На втором этапе ее капсула разогналась до 323,5 километров в час.

Команда решила участвовать и в новом конкурсе, но усовершенствовала капсулу для достижения большей скорости. Инженеры заменили 50-киловаттный электромотор на 8 отдельных электромоторов на каждом колесе, которые в сумме имеют мощность 240 киловатт. Кроме того, разработчики немного изменили форму углепластикового корпуса и уменьшили его аэродинамическое сопротивление.

Команда WARR Hyperloop з Мюнхенського технічного університету
Команда WARR Hyperloop из Мюнхенского технического университета

Все эти доработки позволили команде разогнать капсулу до 466,7 километров в час и победить в соревновании. Кроме того, команда получила дополнительный приз за разработку и демонстрацию другой капсулы, оснащенной магнитной подвеской. Два других дополнительных призы получили команды UW Hyperloop и Eirloop.

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Кроме SpaceX тестовый трек Hyperloop у компании Hyperloop One, причем он имеет гораздо больший размер и может использоваться для испытаний полноразмерной пассажирской капсулы.

Подготовка капсулы командой WARR Hyperloop – смотрите видео

 

Что такое Hyperloop?
Концепция транспортной системы Hyperloop была представлена ​​в 2013 году Илоном Маском. Трасса Hyperloop – это труба диаметром несколько метров, внутри которой поддерживается низкое давление. За счет этого пассажирская или грузовая капсула внутри трубы может передвигаться практически без аэродинамического сопротивления и разгоняться до скорости около 1200 километров в час. Реализацией и развитием транспортной системы занимаются несколько компаний – как независимые, например, Hyperloop One, которой принадлежал предыдущий рекорд скорости капсулы, так и компании самого Маска. Строительством действующих трасс занимается The Boring Company, а SpaceX проводит некоммерческие соревнования между командами из разных организаций и стран, которые разрабатывают капсулы Hyperloop.

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Теги: Техно Искусственный интеллект SpaceX Hyperloop
Источник: 24 Канал
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