Инженеры разработали новый стандарт для безопасности интернета

Группа технических специалистов Internet Engineers Task Force разработали новый стандарт зашифрованных соединений, который должен помочь лучше защищаться от киберпреступников.

Об этом пишет techcrunch.com.

Над этим новым стандартом безопасности Transport Layer Security (TLS) 1.3 инженеры работали более четырех лет.

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Как уверяют разработчики, с новым стандартом TLS 1.3 интернет-соединение должно стать более безопасным и лучше защищенным от хакеров.

В частности, TLS 1.3 сможет обеспечить простое и быстрое соединение между сервером и клиентом, а шифрование происходит как можно раньше, что должно свести к минимуму количество незащищенных данных.

Следовательно, этот новый стандарт значительно затруднит хакерам расшифровку. Алгоритм шифрования Legacy вообще удален, потому что его недостатки киберпреступники использовали для взлома.