13:38
27 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
5°C
6°C -7°C
  • среда
    1°C -4°C
  • четверг
    0°C -7°C
  • пятница
    4°C -6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сюзерен Рамзан Кадыров. Царь хороший, а бояре злые
Вєсті Кремля
23:36, 26 марта
Вести.UA. Грешная Тимошенко. Клоун Добкин
Вєсті.UA
22:55, 26 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Интернет
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Инженеры разработали новый стандарт для безопасности интернета

69 Читати новину українською
Инженеры разработали новый стандарт для безопасности интернета
Инженеры разработали новый стандарт для безопасности интернета / Фото из открытых источников

Группа технических специалистов Internet Engineers Task Force разработали новый стандарт зашифрованных соединений, который должен помочь лучше защищаться от киберпреступников.

Об этом пишет techcrunch.com.

Над этим новым стандартом безопасности Transport Layer Security (TLS) 1.3 инженеры работали более четырех лет.

Читайте также: Новый скандал в Facebook: Компания собирала данные со смартфонов на Android

Как уверяют разработчики, с новым стандартом TLS 1.3 интернет-соединение должно стать более безопасным и лучше защищенным от хакеров.

В частности, TLS 1.3 сможет обеспечить простое и быстрое соединение между сервером и клиентом, а шифрование происходит как можно раньше, что должно свести к минимуму количество незащищенных данных.

Следовательно, этот новый стандарт значительно затруднит хакерам расшифровку. Алгоритм шифрования Legacy вообще удален, потому что его недостатки киберпреступники использовали для взлома.

Теги: Техно Интернет
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Дорого и сердито: придет ли в Украину катарский газ?
сегодня, 13:01 Дорого и сердито: придет ли в Украину катарский газ?
Наталія Лебідь 270
Подвійні стандарти: як Росія намагається витіснити Україну з
сегодня, 12:01 Подвійні стандарти: як Росія намагається витіснити Україну з "оборонного" бізнесу
Валерій Рябих 881
Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
сегодня, 11:35 Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
729
Современные украинские театры: секс, скандалы и неудобные темы (18+)
сегодня, 11:01 Современные украинские театры: секс, скандалы и неудобные темы (18+)
Настя Сукач 830
Квентину Тарантино 55: ТОП-10 малоизвестных фактов про известного режиссера
сегодня, 10:00 Квентину Тарантино 55: ТОП-10 малоизвестных фактов про известного режиссера
Ірина Полицька 288
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук