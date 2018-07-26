Полный гид по iOS 12: какие изменения ждут пользователей iPhone

Apple обещает улучшить производительность старых телефонов, усовершенствовать Siri и сделать прямой выход в дополненную реальность. Еще не успели освоиться в iOS 11, а тут уже следующая версия на подходе? Вскоре все пользователи "яблочных" гаджетов, начиная с iPhone 5s, смогут загрузить iOS 12 и пользоваться новыми преимуществами.

Самая быстрая iOS в истории

Тестирование beta-версии программного обеспечения подтвердило: iOS 12 действительно вдвое быстрее, чем iOS 11. После неудачи с предыдущей версией и многочисленных жалоб пользователей, разработчики решили поддать "жару" новым и старым iPhone, iPad и iPod touch. Пользователи iPhone 5s, iPad Air и iPad Mini 2 уже давно не ждут обновлений на свои устройства, но на этот раз Apple и о них не забудет. После обновления не придется долго ждать запуска любимого приложения, но и работать с клавиатурой и камерой станет намного проще.

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Эти улучшения заметят не только IТ-специалисты. Ускорение анимации поразит и тех, кто уже давно привык к медленной работе своих устройств.

Отныне операционная система имеет функцию автоматического обновления. Так, вас больше не будут беспокоить уведомления об установке обновлений.

Лучшая производительность не только для iOS

Новая функция "Экранное время" не позволит вам долго "залипать" в телефоне или планшете. Программа будет постоянно следить, на что и сколько вы тратите времени, позволит закрыть доступ к избранным приложениям на определенный отрезок времени. Читаете книгу и не хотите отвлекаться на социальные сети? Просто отключите их на время, или установите график работы. Выбранные приложения получат иконку с песочными часами, которая исчезнет в назначенное вами время. Такую функцию оценят и поклонники тайм-менеджмента, и родители.

После завершения работы в "Режиме сна" (доступен в приложении "Часы") и срабатывания будильника iOS 12 сама будет приветствовать пользователя. На экране сразу будет отображаться прогноз погоды на день.



iOS 12 сама будет приветствовать ползователя, сразу показывая погоду на день.

Дополненная реальность с ARKit 2

Разработчики и дизайнеры оценят улучшения в платформе дополненной реальности. Создавать увлекательные игры, дизайны интерьеров и здания станет еще проще. Объекты можно рассматривать с разных ракурсов, а новый формат файлов USDZ, созданный совместно с Pixar, позволяет пользователям легко делиться 3D-графикой. Также доступна опция измерения предметов через дополненную реальность. Вы просто улавливаете крайние точки объекта, чтобы измерить его ширину.



ARKit 2 позволяет пользователям легко делиться 3D-графикой ARKit 2 позволяет пользователям легко делиться 3D-графикой

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Больше звонков в FaceTime

В предыдущих версиях iOS стандартная программа на устройствах Apple предоставляла возможность общаться только с одним пользователем за раз. Это не подходило для больших компаний друзей и коллег. Согласно предварительной инсайдерской информации, мы могли рассчитывать только на поддержку 4 абонентов одновременно. Apple превзошла ожидания и отныне вы можете одновременно общаться с 32 друзьями через FaceTime. Не хотите, чтобы кто-то видел вас спросонья? Выключите видео и прото говорите. Во время разговора окно с тем, кто говорит, будет увеличиваться, что сделает просмотр экрана более простым.



Вы можете одновременно общаться с 32 друзьями через FaceTime

Милые и не очень анимодзи

К выходу iPhone X компания подготовила несколько новых анимаций. Такой маркетинговый ход почтит и презентацию трех новых моделей в сентябре. В список уже знакомых пользователям анимодзи добавили коалу, тигра, тиранозавра и призрака. Они точнее передают мимику лица, а также языка.

Веселья добавит и возможность записывать ролики с анимодзи продолжительностью 30 секунд. В iOS 11 программа записывала только 10 секунд кривляний перед экраном.

Когда Samsung представили Galaxy S9, они "бросили камень" в сторону Apple, и создали AR Emoji – анимированные смайлики с лицом пользователя. Смотреть на собственное анимированное лицо было весело, но качество изображения и работа функции могли бы быть лучше.

Критики назвали это провалом Samsung, а Apple решила использовать эту идею. В iOS 12 новые мемодзи можно создать в специальном редакторе через приложение "Сообщения". Это как составлять собственный фоторобот. В редакторе вы найдете сотни моделей различных частей лица, волос и аксессуаров. 5 минут – и ваш собственный персонаж готов к использованию. Как и обычные анимодзи, мемодзи можно использовать для записи сообщения.



В редакторе вы найдете сотни моделей разных частей лица и аксессуаров

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Умный центр оповещений

Раньше каждое новое сообщение выводилось отдельным пунктом на экране блокировки. В Apple учли этот недостаток. Теперь оповещения будут выглядеть как группы сообщений.

Для изменения настроек достаточно нажать на необходимо иконку. Так вы сможете настраивать приоритетность уведомлений в приложении, выключать их, или снимать громкость.



Теперь оповещения будут выглядеть как группы сообщений

Фото

В приложении "Фото" вас ждет новая вкладка "Для Вас", куда автоматически добавляются лучшие и любимые фото. Умный алгоритм самостоятельно определяет людей из контактов на снимках и предлагает поделиться фото с ними.

Просмотреть и отредактировать файлы формата RAW отныне можно без сторонних приложений. Напоминаем, что в предыдущих версиях поддержка любимого формата фотографов отсутствовала.



В раздел "Для вас" автоматически будут добавляться лучшие и любимые фото

Сообразительная Siri

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К сожалению, голосовой ассистент не может похвастаться значительными усовершенствованиями. Но теперь пользователям iOS 12 доступны расширенные настройки. Так вы сможете предоставить определенным голосовым командам отдельные функции. Открыть приложение "24 Канал" сможете всего одним словом!

Siri будет напоминать и о том, что стоит перезвонить. Функция Hello, Siri будет работать и в режиме экономии.



Siri стала сообразительнее и функциональнее

Среди прочего заслуживает внимания и обновление приложении "Книги", изменение дизайна "Акций" и работа браузера Safari.

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