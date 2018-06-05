iOS 12 от Apple: какие новые возможности и приложения получила операционка

На конференции WWDC 2018, которая началась вчера, 4 июня, в калифорнийском городе Сан-Хосе компания Apple представила iOS 12.

По словам представителей корпорации, обновление повысит производительность всех устройств на iOS включительно до 2013 года выпуска. Например, iPhone 6 Plus 2014 года будет запускать приложения на 40% быстрее, клавиатуру – на 50%, а интерфейс камеры ускорится на 70%. Кроме оптимизации iOS 12 получила и ряд интересных функций.

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Вместе с обновлением Apple представила новый формат USDZ для быстрой отправки AR-файлов. Для разработчиков станет доступен набор ARKit 2. Стоит отметить, что первое приложение на новой платформе написала LEGO – теперь пользователи могут покупать виртуальный конструктор по 9,99 доллара за штуку и собирать его в дополненной реальности. Отныне вы сможете играть в Lego Бэтмен в реальности. Вы выбираете свою фигурку Lego и ставите его на стол, другой человек также ставит персонажа на стол. Стоит отметить, что в такую игру могут играть до четырех человек.



Apple презентовала обновленное приложение 2 ARKit

В iOS также будет встроенное приложение Measure для измерения объектов камерой смартфона.



Компания презентовала приложение для измерения объектов с помощью камеры смартфона

Тим Кук продемонстрировал работу Measure

В новой операционной системе разработчики переработали поиск по фотографиям: теперь можно искать картинки по событиям, объектам и роду занятий. В приложении появилась вкладка "Для вас", в которой собраны индивидуальные предположения, как в Google Фото.



Apple презентовала новый поиск для фотографий

Еще одна фишка iOS 12 – предложения поделиться фотографиями с людьми, которых система нашла на картинке.

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Голосовой помощник обзавелся функцией "Метки", благодаря которой можно задать последовательность действий Siri для определенной команды. Например, если создать метку "добраться домой", Siri будет говорить погоду и включать радио, когда пользователь произносит заданную фразу.



Компания презентовала новые функции Siri

На экране уведомлений появились предположения Siri: теперь ассистент напомнит позвонить бабушке в день рождения и покажет быструю кнопку набора. Кроме того, iOS 12 запоминает привычки пользователя и выводит предположения на их основе. Например, помощник напомнит взять кофе, если владелец смартфона покупает его каждое утро.

Приложения "Акции" и "Голосовые заметки" перенесли на iPad. В "акциях" появятся финансовые новости, а голосовые заметки теперь синхронизируются с iCloud. Также Apple переименовала в iBooks Apple Books и переделала интерфейс программы. А CarPlay в iOS 12 научится работать со сторонними картами.

iOS 12 предложит измененный режим "Не беспокоить". Новая опция отключается по времени или при выходе из определенного места. Сообщение в режиме "Не беспокоить" больше не отображаются на специальном экране, чтобы не отвлекать пользователя от сна и дать возможность ответить на сообщение уже после пробуждения.



Apple изменила режим "Не беспокоить"

Уведомления в iOS 12 группируются по приложениям и тематике, а для настройки уведомлений достаточно нажать на их карточку.



Apple изменила алгоритмы группирования уведомлений из приложений

Обновление добавит приложение со статистикой использования гаджета. У владельцев iOS-гаджетов появится возможность ограничить время, которое уходит на отдельные программы.



В новой iOS появится функция контроля за временем, которое вы проводите в определенных приложениях

Встроенный мессенджер для iOS получил четыре новых Animoji: призрака, коалу, тигра и динозавра. Пользователи iPhone X смогут создавать персонализированные смайлики под названием Memoji. Для настройки доступны форма головы, прическа, цвет глаз и кожи, очки и головной убор. Анимированные смайлы можно накладывать прямо на селфи вместе с текстом, фильтрами и клипартами.



Apple презентовала новые Animoji



Apple представила Memoji



Memoji будут иметь очень интересные возможности

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FaceTime получил поддержку групповых звонков до 32 участников и теперь интегрирован со встроенным в iOS 12 мессенджером. Интерфейс этого приложения включает плитки, которые увеличиваются, когда человек начинает говорить. Лицо при видеовызовах может заменить свое лицо на Animoji или персональный Memoji.

Apple представила групповые звонки во встроенном приложении для коммуникации

Во время звонков вы сможете использовать Animoji и Memoji

Стоит отметить, что iOS 12 будет доступна для всех устройств, работающих на iOS 11. Финальный релиз обновления состоится осенью, а тестовая версия выйдет уже в ближайшее время.

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