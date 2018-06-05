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iOS 12 от Apple: какие новые возможности и приложения получила операционка

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iOS 12 от Apple: обзор – что нового получила операционка
iOS 12 от Apple: обзор – что нового получила операционка / unsplash

На конференции WWDC 2018, которая началась вчера, 4 июня, в калифорнийском городе Сан-Хосе компания Apple представила iOS 12.

По словам представителей корпорации, обновление повысит производительность всех устройств на iOS включительно до 2013 года выпуска. Например, iPhone 6 Plus 2014 года будет запускать приложения на 40% быстрее, клавиатуру – на 50%, а интерфейс камеры ускорится на 70%. Кроме оптимизации iOS 12 получила и ряд интересных функций.

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Вместе с обновлением Apple представила новый формат USDZ для быстрой отправки AR-файлов. Для разработчиков станет доступен набор ARKit 2. Стоит отметить, что первое приложение на новой платформе написала LEGO – теперь пользователи могут покупать виртуальный конструктор по 9,99 доллара за штуку и собирать его в дополненной реальности. Отныне вы сможете играть в Lego Бэтмен в реальности. Вы выбираете свою фигурку Lego и ставите его на стол, другой человек также ставит персонажа на стол. Стоит отметить, что в такую игру могут играть до четырех человек.

ARKit 2
Apple презентовала обновленное приложение 2 ARKit

В iOS также будет встроенное приложение Measure для измерения объектов камерой смартфона.

Measure
Компания презентовала приложение для измерения объектов с помощью камеры смартфонаMeasure
Тим Кук продемонстрировал работу Measure

В новой операционной системе разработчики переработали поиск по фотографиям: теперь можно искать картинки по событиям, объектам и роду занятий. В приложении появилась вкладка "Для вас", в которой собраны индивидуальные предположения, как в Google Фото.

Apple презентувала новий пошук для фотографій
Apple презентовала новый поиск для фотографий

Еще одна фишка iOS 12 – предложения поделиться фотографиями с людьми, которых система нашла на картинке.

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Голосовой помощник обзавелся функцией "Метки", благодаря которой можно задать последовательность действий Siri для определенной команды. Например, если создать метку "добраться домой", Siri будет говорить погоду и включать радио, когда пользователь произносит заданную фразу.

Siri
Компания презентовала новые функции Siri

На экране уведомлений появились предположения Siri: теперь ассистент напомнит позвонить бабушке в день рождения и покажет быструю кнопку набора. Кроме того, iOS 12 запоминает привычки пользователя и выводит предположения на их основе. Например, помощник напомнит взять кофе, если владелец смартфона покупает его каждое утро.

Приложения "Акции" и "Голосовые заметки" перенесли на iPad. В "акциях" появятся финансовые новости, а голосовые заметки теперь синхронизируются с iCloud. Также Apple переименовала в iBooks Apple Books и переделала интерфейс программы. А CarPlay в iOS 12 научится работать со сторонними картами.

iOS 12 предложит измененный режим "Не беспокоить". Новая опция отключается по времени или при выходе из определенного места. Сообщение в режиме "Не беспокоить" больше не отображаются на специальном экране, чтобы не отвлекать пользователя от сна и дать возможность ответить на сообщение уже после пробуждения.

Apple змінила режим
Apple изменила режим "Не беспокоить"

Уведомления в iOS 12 группируются по приложениям и тематике, а для настройки уведомлений достаточно нажать на их карточку.

Apple змінила алгоритми групування сповіщень із додатків
Apple изменила алгоритмы группирования уведомлений из приложений

Обновление добавит приложение со статистикой использования гаджета. У владельцев iOS-гаджетов появится возможность ограничить время, которое уходит на отдельные программы.

В новій iOS з'явиться функція контролю за часом, який ви проводите в певних додатках
В новой iOS появится функция контроля за временем, которое вы проводите в определенных приложениях

Встроенный мессенджер для iOS получил четыре новых Animoji: призрака, коалу, тигра и динозавра. Пользователи iPhone X смогут создавать персонализированные смайлики под названием Memoji. Для настройки доступны форма головы, прическа, цвет глаз и кожи, очки и головной убор. Анимированные смайлы можно накладывать прямо на селфи вместе с текстом, фильтрами и клипартами.

Apple презентувала нові Animoji
Apple презентовала новые Animoji

Apple представила Memoji
Apple представила Memoji

Memoji матимуть дуже цікаві можливості
Memoji будут иметь очень интересные возможности

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FaceTime получил поддержку групповых звонков до 32 участников и теперь интегрирован со встроенным в iOS 12 мессенджером. Интерфейс этого приложения включает плитки, которые увеличиваются, когда человек начинает говорить. Лицо при видеовызовах может заменить свое лицо на Animoji или персональный Memoji.

Apple представила групові дзвінки у вбудованому додатку для комунікації

Apple представила групповые звонки во встроенном приложении для коммуникацииПід час дзвінків ви зможете використовувати Animoji та Memoji
Во время звонков вы сможете использовать Animoji и Memoji

Стоит отметить, что iOS 12 будет доступна для всех устройств, работающих на iOS 11. Финальный релиз обновления состоится осенью, а тестовая версия выйдет уже в ближайшее время.

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Теги: Новости США Техно Приложения Apple Смартфоны iPhone Тим Кук
Источник: 24 Канал
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