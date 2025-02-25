Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение журналистки Екатерины Родак в фейсбуке.
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Профессора Иосифа Лося обвинили в домогательствах
Екатерина рассказала, что в 19-летнем возрасте, когда она училась на факультете, Иосиф Лось закрылся с ней в своем кабинете. Тогда она должна была сдать зачет.
Мы были вдвоем, и я очень долго слушала его лекцию о том, что я особенная, что мне нужен особенный мужчина – ариец, украинец, с хорошей генетикой. И что надо беременеть. Что мне надо работать только там, где он скажет. Никакой журналистики в интернете, только газета,
– вспоминает журналистка.
Более того, в ходе этого разговора Иосиф Лось отмечал, что Екатерина должна перестать общаться с подругами, потому что, мол, те плохо влияют на нее. Также профессор говорил, что нельзя носить джинсы с обнаженными коленями – апеллировал к тому, что "это не ее" и это "возбуждает и отвлекает преподавателей".
Как отмечает Екатерина, тогда о зарубежной прессе не было и речи. А в какой-то момент профессор Иосиф Лось просто взял девушку за руку и начал гладить, поднимая вверх рукав свитера.
Профессор Иосиф Лось / фото из открытых источников
"Спросил, что я чувствую? Я ответила, что ничего. Но это была ложь – я чувствовала отвращение, но не смогла это сказать, потому что на меня давил его профессорский авторитет и ощущение, что это будет преувеличением, если я как-то резко отреагирую", – отмечает журналистка.
Екатерина Родак отмечает, что на факультете журналистики подавляющее большинство знает, что этот профессор домогается студенток. Однако зачастую это просто сводят к "хи-хи, ха-ха"
Ой поцеловал кого-то в губы, кого-то потрогал, кому-то сказал что-то неприличное – ну он же старик, такой человечек с "приветом", не преувеличивай. И такое восприятие его действий позволяло профессору продолжать свое поведение,
– акцентирует Екатерина.
В комментариях к сообщению бывшие студентки поддержали Екатерину и поделились своим опытом:
- "Лось тоже лез целоваться ко мне... зажимал к стене.. правда, я сопротивлялась... Гадость... Гадость... Кажется, он тогда был завкафедрой".
- "Уже не будучи студенткой, встретила его случайно на улице. Убеждал меня, что должны сойтись, зачать и родить потомка, "который будет гениальным"... После такого разговора хотелось блевать"
- "Мне Лось говорил наедине в кабинете, что я ему напоминаю первую любовь и тоже брал за руку и хотел поцеловать. Моя одногруппница рассказывала, что он уже несколько поколений харасит женщин (он ещё к её маме в своё время приставал)"
- "Про зодиакальные всякие хр*ни еще говорил, и этот старческий поцелуй в губы, которым и меня он "наградил" не забудется никогда".