"Гладил руку, говорил, что надо беременеть": в ЛНУ рассказали о домогательствах профессора Лося

Преподавателя кафедры зарубежной прессы факультета журналистики Львовского национального университета профессора Иосифа Лося обвинили в домогательствах. Преподаватель приглашал молодых девушек на "частные разговоры", где приставал к ним и позволял себе неуместные замечания.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение журналистки Екатерины Родак в фейсбуке.

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Профессора Иосифа Лося обвинили в домогательствах

Екатерина рассказала, что в 19-летнем возрасте, когда она училась на факультете, Иосиф Лось закрылся с ней в своем кабинете. Тогда она должна была сдать зачет.

Мы были вдвоем, и я очень долго слушала его лекцию о том, что я особенная, что мне нужен особенный мужчина – ариец, украинец, с хорошей генетикой. И что надо беременеть. Что мне надо работать только там, где он скажет. Никакой журналистики в интернете, только газета,

– вспоминает журналистка.

Более того, в ходе этого разговора Иосиф Лось отмечал, что Екатерина должна перестать общаться с подругами, потому что, мол, те плохо влияют на нее. Также профессор говорил, что нельзя носить джинсы с обнаженными коленями – апеллировал к тому, что "это не ее" и это "возбуждает и отвлекает преподавателей".

Как отмечает Екатерина, тогда о зарубежной прессе не было и речи. А в какой-то момент профессор Иосиф Лось просто взял девушку за руку и начал гладить, поднимая вверх рукав свитера.

Профессор Иосиф Лось / фото из открытых источников

"Спросил, что я чувствую? Я ответила, что ничего. Но это была ложь – я чувствовала отвращение, но не смогла это сказать, потому что на меня давил его профессорский авторитет и ощущение, что это будет преувеличением, если я как-то резко отреагирую", – отмечает журналистка.

Екатерина Родак отмечает, что на факультете журналистики подавляющее большинство знает, что этот профессор домогается студенток. Однако зачастую это просто сводят к "хи-хи, ха-ха"

Ой поцеловал кого-то в губы, кого-то потрогал, кому-то сказал что-то неприличное – ну он же старик, такой человечек с "приветом", не преувеличивай. И такое восприятие его действий позволяло профессору продолжать свое поведение,

– акцентирует Екатерина.

В комментариях к сообщению бывшие студентки поддержали Екатерину и поделились своим опытом: