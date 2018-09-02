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Иосифа Кобзона хоронят в Москве: все подробности, фото, видео

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2 сентября в российской Москве проходит церемония прощания с народным артистом СССР и России Иосифом Кобзоном, который активно поддерживал агрессию Кремля в Украине. В этот же день артиста должны похоронить на Востряковском кладбище рядом с могилой матери.

Мероприятие проходит в Концертном зале имени Чайковского. В частности, на стене здания размещен большой траурный портрет певца, а внутри на сцене установлена цветочная композиция в форме слова "Дедушке", выставлены медали и ордена, врученные Кобзону за его жизнь, играет фортепиано и на экранах над сценой включили видео с кадрами из жизни артиста .

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По информации российских СМИ, попрощаться с артистом пришли тысячи людей, среди которых можно увидеть как известных политиков, так и публичных личностей. Известно, что с певцом уже попрощались президент РФ Владимир Путин, российский премьер Дмитрий Медведев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, хоккеист Владислав Третьяк, певец Прохор Шаляпин, бывший директор Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, певец Александр Маршал, народный артист России Владимир Винокур.

Отмечается, что в связи с таким наплывом было перекрыто движение на Триумфальной площади, также до 15:00 можно будет сделать разворот над Маяковским туннелем. Кроме того, по этой же причине сама церемония была начата на 2 часа раньше.

Безопасность в этом районе обеспечивают десятки сотрудников полиции и Росгвардии, а на прилегающих дорогах дежурят "гаишники".

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К слову, похороны пройдут во второй половине дня по еврейской традиции.

"На кладбище, в частности, будет произнесена молитва Кадиш на иврите, также прозвучат псалмы. Будет очень много раввинов, поскольку Кобзон был ярким и выдающимся представителем еврейской общины", – рассказал главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

Церемония прощания с Иосифом Кобзоном: видео

Напомним, Иосиф Кобзон умер 30 августа на 81 году жизни в результате прогрессирующего онкологического заболевания.

 

Теги: Новости России Умер Иосиф Кобзон Фотоновости Потери Москва
Источник: 24 Канал
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