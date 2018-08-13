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iPhone 6 вспыхнул в машине китаянки: видео

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iPhone 6 вспыхнул в машине китаянки
iPhone 6 вспыхнул в машине китаянки

В Китае женщина отдала свой iPhone 6 в ремонт, а после того, как его забрала смартфон загорелся в машине. Женщина отдала устройство не в сервисный центр Apple, а в мастерскую, которая не имеет лицензии на ремонт продукции компании Apple.

Об этом пишет dailymail.

Женщина поставила отремонтированный смартфон на приборную панель машины. Во время поездки он начал дымить, а дальше загорелся. К счастью, никто не пострадал, пользовательница отделалась испугом.

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В мастерской уже признали, что батарея была плохого качества, что и могло вызвать возгорание. При этом пострадавшая клиентка требует выплаты моральной компенсации от мастерской.

iPhone 6 спалахнув у машині

Пользовательница требует компенсацию

Но ремонтники не спешат выплачивать компенсацию, взамен предлагают еще раз отремонтировать горевший смартфон.

iPhone 6 вспыхнул в машине: видео

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Теги: Техно Смартфоны iPhone Apple Китай
Источник: 24 Канал
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