20:31
16 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 15°C
  • вторник
    20°C 18°C
  • среда
    25°C 18°C
  • четверг
    23°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Страна долгожителей. Мафия бессмертна
Вєсті Кремля
18:42, 14 июля
Вести.UA. Роман Тимошенко и Коломойского. Нелегальные коммунисты
Вєсті.UA
20:27, сегодня
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, сегодня
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Производитель чехлов показал, как будет выглядеть бюджетный iPhone 9

57 Читати новину українською
Так может выглядеть iPhone 9
Так может выглядеть iPhone 9 / gizmochina.com

Китайская компания Sanfeng, которая занимается производством аксессуаров, показала iPhone 9, которого называют новым бюджетником Apple, в силиконовом чехле.

Об этом пишет GizmoChina.

Как свидетельствуют фото, LCD-экран с диагональю 6,1 дюйма занимает практически весь экран. Поэтому бюджетник будет большим, чем другие новинки от Apple.

Читайте также: Какие смартфоны чаще всего ремонтируют: обнародовали рейтинг

Как известно, iPhone 9 представят в сентябре. Однако, в продажу он поступит не раньше ноября. По слухам, стоимость этого смартфона составит 650 – 700 долларов (16 900 – 18 200 гривен).

iPhone 9

Так может выглядеть iPhone 9

В общем, осенью Applе должен представить 3 новых iPhone: смартфон с 5,8-дюймовым экраном, бюджетную модель с экраном на 6,1 дюйма и iPhone X Plus с 6,5-дюймовым экраном.

Все три модели должны работать на 6-ядерном процессоре и иметь 4 ГБ оперативной памяти.

Другие новости, касающиеся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны iPhone
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Xiaomi официально представила смартфоны Xiaomi Mi8 и Xiaomi Mi8 SE: обзор, характеристики и цена
 31 мая , 13:46
Samsung официально представила Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus: характеристики, цена
 2 мая , 14:02
Светлана Лобода родила дочку
 24 мая , 15:52
Ивана Купала: что нельзя делать
 6 июля , 16:00
Xiaomi представила MIUI 10: какие смартфоны и когда получат прошивку
 31 мая , 18:05
ВВС сообщило, что в Кабуле погибли 9 украинцев, в МИД уточнили о 7 погибших
 21 января , 17:39
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук