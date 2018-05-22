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iPhone SE 2 и iPhone 5S сравнили на новых рендерах: фото новинки

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iPhone SE 2 и iPhone 5S сравнили на новых рендерах
iPhone SE 2 и iPhone 5S сравнили на новых рендерах / Фото из открытых источников

Издание Forbes со ссылкой на производителя аксессуаров Olixar опубликовало два схематических изображения, которые подтверждают обновленный дизайн бюджетного смартфона iPhone SE 2 и раскрывают его размеры.

Об этом сообщает 4pda.

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Как утверждают эксперты, длина корпуса iPhone SE 2 достигнет 120,04 миллиметра. Стоит отметить, что предшественник смартфона был несколько длиннее – 123,8 миллиметра, такая же длина корпуса и у iPhone 5S. Возможно, опубликованное изображение не учитывает ширину рамок, благодаря которым габариты корпуса могут и вовсе не совпадать. Кроме того, SE 2 получит вырез вверху длиной 18,7 миллиметра.

iPhone SE 2
Размеры iPhone SE 2 сравнили с  iPhone 5S

В целом площадь дисплея iPhone SE 2 значительно увеличится, что довольно ожидаемо. Однако пока неясно, когда компания представит iPhone SE 2. Стоит отметить, что ближайшее мероприятие Apple – WWDC 2018 – состоится уже 4 июня.

iPhone SE 2
Габариты бюджетного iPhone SE 2

Теги: Техно Смартфоны iPhone Apple
Источник: 24 Канал
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