iPhone SE 2 и iPhone 5S сравнили на новых рендерах: фото новинки

Издание Forbes со ссылкой на производителя аксессуаров Olixar опубликовало два схематических изображения, которые подтверждают обновленный дизайн бюджетного смартфона iPhone SE 2 и раскрывают его размеры.

Об этом сообщает 4pda.

Читайте также: В сети опубликовали концепт iPhone нового поколения: видео

Как утверждают эксперты, длина корпуса iPhone SE 2 достигнет 120,04 миллиметра. Стоит отметить, что предшественник смартфона был несколько длиннее – 123,8 миллиметра, такая же длина корпуса и у iPhone 5S. Возможно, опубликованное изображение не учитывает ширину рамок, благодаря которым габариты корпуса могут и вовсе не совпадать. Кроме того, SE 2 получит вырез вверху длиной 18,7 миллиметра.



Размеры iPhone SE 2 сравнили с iPhone 5S

В целом площадь дисплея iPhone SE 2 значительно увеличится, что довольно ожидаемо. Однако пока неясно, когда компания представит iPhone SE 2. Стоит отметить, что ближайшее мероприятие Apple – WWDC 2018 – состоится уже 4 июня.