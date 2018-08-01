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iPhone уже не столь желанный: Huawei обогнала Apple по количеству проданных смартфонов

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Huawei обогнала Apple по количеству проданных смартфонов
Huawei обогнала Apple по количеству проданных смартфонов / jekenthetwel.com

Китайская корпорация Huawei впервые в своей истории обогнала компанию Apple по количеству проданных смартфонов в мире. Об этом отчитались в компании International Data Corporation (IDC).

Об этом сообщает издание DW.

Так, во втором квартале этого года Huawei продала 54,2 миллиона смартфонов – это 15,8% мирового рынка. При этом за этот же период было продано 41,3 миллиона iPhone, что заняло 12,1% рынка. Таким образом Apple, впервые за последние 8 лет, опустился на третье место по количеству проданных в мире смартфонов.

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При этом первое место до сих пор занимает компания Samsung. Компания продала 71,5 миллиона смартфонов, а ее рыночная доля составила 20,9%. На четвертом и пятом местах разместилась еще две китайские компании Xiaomi и Oppo соответственно.

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Теги: Техно Смартфоны Apple Huawei iPhone
Источник: 24 Канал
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