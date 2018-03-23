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iPhone X и Galaxy S9 протестировали на скорость: какой смартфон быстрее

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iPhone X и Galaxy S9 протестировали на скорость
iPhone X и Galaxy S9 протестировали на скорость

Видеоблоггер Ник Акерман решил сравнить флагманы от Apple и Samsung. Парень протестировал iPhone X и Galaxy S9 на скорость загрузки.

Результаты теста опубликованы на странице блогера в You Tube.

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Так, смартфоны опробовали в нескольких тестах – время загрузки после включения, разблокировки, время запуска приложений и время запуска игр.

В большинстве тестов выиграл смартфон Apple последнего поколения. Так, iPhone X быстрее включается и запускает игры. Правда Galaxy S быстрее запускает мессенджеры и быстрее передает данные через интернет-браузер. Разблокировка устройств происходит с одинаковой скоростью.

iPhone X и Galaxy S9 протестировали на скорость

Теги: Техно Samsung iPhone Apple Смартфоны
Источник: 24 Канал
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