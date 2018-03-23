iPhone X и Galaxy S9 протестировали на скорость: какой смартфон быстрее
Видеоблоггер Ник Акерман решил сравнить флагманы от Apple и Samsung. Парень протестировал iPhone X и Galaxy S9 на скорость загрузки.
Результаты теста опубликованы на странице блогера в You Tube.
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Так, смартфоны опробовали в нескольких тестах – время загрузки после включения, разблокировки, время запуска приложений и время запуска игр.
В большинстве тестов выиграл смартфон Apple последнего поколения. Так, iPhone X быстрее включается и запускает игры. Правда Galaxy S быстрее запускает мессенджеры и быстрее передает данные через интернет-браузер. Разблокировка устройств происходит с одинаковой скоростью.
iPhone X и Galaxy S9 протестировали на скорость
Источник: 24 Канал
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