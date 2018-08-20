iPhone X не подходит для женщин: исследователи обнаружили недостаток смартфона

Смартфоны становятся все больше и им все труднее умещаться в руку, не говоря уже о карманах на джинсах. Оказалось, что уже сейчас в большую часть карманов на женских джинсах не помещается iPhone X.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном на The Pudding.

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Авторами исследования стали Ян Дием и Амбер Томас. Они измерили карманы 20 популярных марок производителей одежды, включая Levi's, Old Navy и Tommy Hilfiger. Оказалось, что только в 40% карманов женских джинсов может поместиться iPhone X.

iPhone X помещается не во все карманы женских джинсов

На самом деле, карманы в них настолько малы, что в 90% случаев женщина не может вместить в них свою руку, зато карманы в мужских джинсах больше почти в два раза. iPhone X помещается в них в 100% случаев.

Стоит отметить, что флагман от южнокорейского производителя Samsung Galaxy S9 вмещается всего в 20% женских карманов.

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