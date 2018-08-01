iPhone X Plus может полностью вытеснить iPad Mini

Компания Apple практически на 100% решила заменить iPad Mini 6,5-дюймовым iPhone X Plus. К такому выводу пришли журналисты по изданию iHelpBR, которые обнаружили в программном коде iOS 12 beta 5 информацию о разрешении будущего смартфона, воспроизведение кода которого позволило отразить планшетную модель демонстрации интерфейса операционной системы.

Об этом сообщает Apple Insider.

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Операционная система iOS по-разному отражает интерфейс на iPhone и iPad. Это хорошо заметно на примере штатных приложений, которые на планшете отражаются в развернутом виде, в то время как на смартфоне – в свернутом. Например, на iPad в приложении "Сообщения" слева будет виден список контактов, а справа – сообщение начатой беседы.



iPhone X Plus может отображать интерфейс iOS, как на iPad Mini

Благодаря тому, что разрешение экрана 6,5-дюймового iPhone X Plus равно 1242 x 2688 точек, на нем будет возможно реализовать планшетный формат отображения интерфейса. Таким образом будущий Фаблет имеет все шансы стать ультимативным инструментом для пользователей, которым нужен большой экран и все преимущества iPad в компактном корпусе.

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