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iPhone X Plus может установить рекорд среди смартфонов

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iPhone X Plus может стать самым продаваемым смартфоном в 2018 году
iPhone X Plus может стать самым продаваемым смартфоном в 2018 году / Фото из открытых источников

Корейское издание TheBell опубликовало отчет от поставщиков комплектующих для iPhone 2018 года выпуска. А близкие к компании источники подтвердили планы Apple выпустит большой 6,46-дюймовый iPhone X Plus.

Об этом сообщает 9to5mac.

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Более того, учитывая, что габариты iPhone X Plus за счет безрамочного дизайна не превысят iPhone 8 Plus, у нового флагмана есть все шансы стать самым популярным смартфоном компании.

Прогнозы поставщиков подтверждаются и количеством дисплеев, Apple заказала у производителей: 45 миллионов матриц диагональю 6,46 дюймов, 25 миллионов матриц для обновленного iPhone X с экраном 5,8 дюймов и 30 миллионов LCD-панелей для бюджетного iPhone с экраном в 6,1 дюйма (по факту – 6,04 дюймов).

Концепти нових iPhone 2018 року

Концепты новых iPhone 2018 года

Поставщики комплектующих уверены, что в этом году Apple планирует максимально удовлетворить спрос и минимизировать задержки поставок после старта продаж. Не исключена и смена ценовой политики на всю линейку новых iPhone. Обновленный iPhone X может подешеветь до 899 долларов (около 23 801 гривны), iPhone X Plus будет стартовать с ценником в 999 долларов (около 26 449 гривен), а iPhone с LCD-дисплеем в базовой версии обойдется в 700 долларов (около 18 533 гривны).

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Теги: Техно Apple Цены iPhone Смартфоны
Источник: 24 Канал
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