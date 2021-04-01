Власне житло – справжня мрія для мільйонів жителів України. Щоб накопичити гроші на найдешевшу однокімнатну квартиру у Києві із середньою зарплатнею знадобиться майже 14 років – це за умови, якщо людина відкладатиме не менше 30% від своїх доходів.

Втім, щоб хоча б трішки наблизити українців до заповітної мрії, держава запустила пільгову іпотеку під 7%. Що це таке та хто може нею скористатися – читайте далі.

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Доходи, які потрібні для пільгової програми

Експерти кажуть, що цією програмою можуть скористатися люди, які мають офіційні доходи, однак невеликі. В інакшому випадку – їм не потрібне пільгове кредитування.

Так, розмір доходу будь-якого члена сім’ї чоловіка, дружини чи дітей не повинен перевищувати 10-кратного розміру середньої місячної зарплати в тому регіоні, де ви плануєте купити житло.

Тобто якщо ваш місячний дохід понад 175 тисяч гривень на місяць, то пільговий кредит на житло в столиці взяти не вийде.

Вік учасників програми

Окрім цього вік учасника пільгової іпотеки не має перевищувати 50 років, адже максимальний термін виплат кредиту до 20 років.

До того ж аби претендувати на такий кредит, у вас не повинно бути у власності житла, яке більше за норматив. Тобто більшого за площею, ніж те, яке ви плануєте придбати згідно з іпотечною програмою.

Довідка. Не враховується лише нерухомість, яка залишилась на тимчасово окупованих територіях країни.

Максимальний розмір кредиту

Максимальний розмір кредиту, який ви можете отримати за цією програмою – 2 мільйони гривень. Згідно з умовами, людина бере кредит на житло під відсоток, пропонований банком. Тож будь-які фінансові справи матимете не з державою.

Сьогодні ринкова ціна іпотеки без допомоги держави десь на рівні 12,5%, тобто різницю між 7% і 12,5% відшкодовує держава. Цього року все це йде через фонд розвитку підприємництва в межах тих коштів, що їм виділили,

– пояснив директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Яке житло можна придбати

Крім цього, придбати можна лише житло, якому щонайбільше 3 роки. Тобто якщо брати кредит у 2021 році, це має бути збудований будинок не раніше 2018 року.

"Ці об'єкти вони повинні бути акредитовані в банку. Схема продажу повинна бути через торгівлю майновими правами, тобто об'єкт повинен реалізуватись через фонди фінансування будівництва, а не по попереднім договорам купівлі-продажу", – пояснив президент корпорації "Ріел" Ростислав Мельник.

Немає гарантій щодо наступних бюджетів

У бюджеті на поточний рік для Фонду, який займається іпотечною програмою під 7%, закладено 2 мільярди гривень. Втім, за словами експертів, гарантії того, що фінансування дешевої іпотеки буде передбачено у бюджеті в найближчі роки – немає.

Наразі видавати іпотеку під 7% можуть лише 7 банків – 3 державні та 4 приватні. Проте у міністерстві фінансів не виключають, що до кінця цього року перелік банків-учасників програми розширять.

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Загалом у всьому світі іпотека є найпоширенішим та найдоступнішим механізмом покупки власного житла. Щодо українських програм, експерти все ж таки радять потенційним покупцям уважно оцінити всі ризики, перш ніж скористатися такою підтримкою держави.