В Киеве некоторые коммерческие банки уже частично выдают ипотечные кредиты под 8,8%. В то же время, государственные банки имеют ставку в 14%.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса в Волынской области, пишет 24 канал.

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Сейчас уже некоторые коммерческие банки в Киеве начали выдавать ипотеку, согласно нашим договоренностям, под 8,8 – под 9%. Это не массово, это проблема, что пока это не массово. Я уверен, что до конца года в том или другом объеме это будет,

– глава государства.

Зеленский добавил, что сложная ситуация сейчас с государственными банками, которые предоставляли ипотечные кредиты под 25%, а сейчас дают под 14%.

"14 – это очень много, мы с ними спорим, все нормально, мы их дожмем, 10% будет, в этом я уверен, немножечко надо подождать”, – подчеркнул украинский лидер.

Что еще об ипотеке сказал президент:

Он считает, что нельзя брать ипотеку под 25%.

Таким образом молодые семьи в Украине могут принять решение о переезде в другую страну, чтобы уже там купить жилье по той же цене, но при этом зарабатывать больше.

Не смотря на кризис и коронавирус Зеленский обещает до конца года добиться снижения до 10% ипотечных кредитов.

Встреча Зеленского с представителями бизнеса на Волыни: видео

"Пока мы не конкурируем со всеми ведущими европейскими странами, например, Германией, той же Польшей, куда едет в основном молодежь, то мы должны предоставить хотя бы условия. Если у нас будет зарплата даже на 200 евро меньше, чем в Польше, но у нас будут условия, когда человек сможет взять себе квартиру без проблем под максимум 10%. Я уверен, что до конца года, в том или ином объеме это будет", – добавил Зеленский.