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      Ипотека под 0%: в какой стране это станет реально

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      В Дании ипотеку будут выдавать под 0% годовых
      В Дании ипотеку будут выдавать под 0% годовых / wikivoyage

      Скандинавская финансовая группа Nordea начнет выдавать ипотеку под 0% годовых сроком на 20 лет.

      Такими условиями могут воспользоваться жители Дании, пишет Bloomberg.

       Узнайте больше: Квартира в лизинг или ипотека: какая между ними разница

      Впервые в истории страны ипотечное кредитование будет беспроцентным.

      Откуда "щедрость"? Таких условий удалось достичь из-за снижения уровня процентной ставки центробанка Дании до 0,65%. Благодаря этому местные банки смогут выдавать беспроцентные ипотеки.

      В Nordea убеждении, что это будет особенно актуально для владельцев новых домов. Снижение процентных ставок будет способствовать росту цен на жилье.

      До недавнего времени ипотекой на наиболее выгодных условиях могли похвастаться два других датские банки – Realkredit Danmark и Nykredit. Они предлагали приобрести жилье по ставке 0,5% годовых в рассрочку на 30 лет.

      Что такое ипотека?
      Это долгосрочный кредит банка, залогом которого является приобретенное недвижимое имущество. Жильем, по факту, владеет его хозяин, однако, если кредит не погашается, то купленная в ипотеку квартира или дом становится собственностью заемщика (банка).

      Сегодня на первичном рынке недвижимости, к примеру Киева, жилье в ипотеку покупают лишь 3% покупателей.

      Средняя процентная ставка в Украине (данные по состоянию на начало 2019):

      1. 10 лет – 20,92%;
      2. 15 лет – 20,69%;
      3. 20 лет – 20,37%.

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      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости мира Дания Кредит на жилье Рынок недвижимости Ипотека
      Источник: 24 канал
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