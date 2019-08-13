Ипотека под 0%: в какой стране это станет реально

Скандинавская финансовая группа Nordea начнет выдавать ипотеку под 0% годовых сроком на 20 лет.

Такими условиями могут воспользоваться жители Дании, пишет Bloomberg.

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Впервые в истории страны ипотечное кредитование будет беспроцентным.

Откуда "щедрость"? Таких условий удалось достичь из-за снижения уровня процентной ставки центробанка Дании до 0,65%. Благодаря этому местные банки смогут выдавать беспроцентные ипотеки.

В Nordea убеждении, что это будет особенно актуально для владельцев новых домов. Снижение процентных ставок будет способствовать росту цен на жилье.

До недавнего времени ипотекой на наиболее выгодных условиях могли похвастаться два других датские банки – Realkredit Danmark и Nykredit. Они предлагали приобрести жилье по ставке 0,5% годовых в рассрочку на 30 лет.

In Denmark’s $495 billion mortgage-backed covered bond market, another milestone was reached on Wednesday as Nordea Bank Abp said it will start offering 20-year fixed-rate loans that charge no interest. https://t.co/fpl2imp7Xu — Financial Networking Group (@FngFinancial) August 9, 2019

Что такое ипотека?

Это долгосрочный кредит банка, залогом которого является приобретенное недвижимое имущество. Жильем, по факту, владеет его хозяин, однако, если кредит не погашается, то купленная в ипотеку квартира или дом становится собственностью заемщика (банка).

Сегодня на первичном рынке недвижимости, к примеру Киева, жилье в ипотеку покупают лишь 3% покупателей.

Средняя процентная ставка в Украине (данные по состоянию на начало 2019):