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      Ипотека в гривнах под 12-13%: можно ли быстро реализовать слова премьер-министра Гончарука

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      Алексей Гончарук
      Алексей Гончарук / Фото из открытых источников

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Украине ипотека может быть в гривнах под 12-13%. Реализовать эту идею вполне реально.

      Такое мнение в комментарии 24 каналу высказала эксперт Центра структурной политологии "Выбор" Лилия Брудницкая.

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      Об ипотеке в гривнах под 12-13% Алексей Гончарук заявил во время своего выступления в парламенте. "Более того, это можно сделать в следующем году. Уже в этом году может снизиться процентная ставка по кредитам. Дешевое кредитование – это одна из наших тактических целей", – сказал тогда Гончарук.

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      По словам Лилии Брудницкой, реализовать сделанный главой правительства анонс можно, если девальвировать гривну. При этом она предупредила, что тогда есть риск образования "ипотечного пузыря" схожего с американским.

      Тактически это хорошо, потому что чрезмерные деньги будут закачены в "пузырь". С другой стороны, кризис неизбежен, но года через 2 – 3. Застройщики, в принципе, дошли до нижних уровней цен на недвижимость, есть признаки роста, но без стимулов рынок недвижимости будет стоять, а количество платежеспособных покупателей ограничено,
      – объяснила Брудницкая.

      Она также добавила, что рынок недвижимости и банковская сфера в последние годы так реагируют на получение очередного транша от МВФ. Кредит влечет за собой бизнес-кредиты, деньги вкладываются в рентабельную недвижимость.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Рынок недвижимости Ипотека Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук
      Источник: 24 канал
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