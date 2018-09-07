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Иракли Макацария травмировался во время репетиции "Танцы со звездами 2018": видео

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Танцы со звездами 2018: травма Иракли Макацарии
Танцы со звездами 2018: травма Иракли Макацарии / Фото из соцсетей

"Танцы со звездами 2018" продолжают удивлять поклонников. И не только яркие выступления привлекают внимание пользователей сети, но и травмы, которые знаменитости получают во время репетиций. Так, Иракли Макацария показал, как он оказался на больничной койке.

На шоу "Танцы со звездами 2018" продолжается волна травм. Сначала артистка Слава Каминская, упав на репетиции получила травму спины, поэтому не смогла участвовать в проекте и была дисквалифицирована. Впоследствии Леся Никитюк показала раненые ноги от роз и поврежденную руку. Теперь волна травм, которую на шоу в шутку окрестили "проклятием Могилевской", зацепила продюсера и экс-участника шоу "Холостяк" Иракли Макацарию.

Во время репетиции с танцовщицей Яной Заец мужчина получил травму и обратился за помощью к врачам. Пока пара не разглашает деталей инцидента, однако в сети появились кадры, на которых видно, что Иракли лежит на больничной койке и едва сдерживается, чтобы не закричать от боли.

 

Пока неизвестно, сможет ли Иракли Макацария выйти на паркет 3 выпуска шоу "Танцы со звездами 2018". Десятки поклонников пары сразу же пожелали продюсеру быстрого выздоровления.

Танцы со звездамиЭто шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары.

Впервые проект "Танцы со звездами" в Украине и на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". В новом сезоне шоу увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников – в шоу примет участие 14 пар.

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 Канал
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