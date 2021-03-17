В Иране обнародовали окончательный отчет о сбитии ракетами самолета МАУ в январе 2020 года. Трагедия произошла, утверждают в Тегеране, из-за ошибки оператора противовоздушной обороны. Он определил воздушное судно как вражескую цель.

В Тегеране подтвердили, что по самолету выпустили 2 ракеты. Таковы выводы органа гражданской авиации Ирана.

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Украина передала Ирану замечания по техническому отчету

Отметим, что Украина передала свои замечания к техническому отчету, который подготовил Иран, в конце февраля. Киев надеется, что Тегеран таки учтет требования украинской стороны.

Иран не хочет сообщать имена подозреваемых

Расследование в отношении авиатехники прокуратура Ирана завершила в феврале 2021. В причастности к катастрофе подозревают 10 высокопоставленных военных командиров. В украинском МИД отмечают, что Тегеран отказывается называть имена подозреваемых, ссылаясь на тайну следствия.

Главное об авиатроще над Тегераном

Самолет украинской авиакомпании МАУ сбили 8 января 2020 года.

На борту находились 176 человек. Все они погибли.

Все они погибли. В декабре 2020 Иран передал Украине окончательный отчет по авиакатастрофе.

В документе указано, что пассажирский самолет был поражен ракетами из-за человеческой ошибки.

В январе 2021 года Киеву предоставили уже технический отчет о трагедии.



Главное о крушении самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала