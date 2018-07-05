Иран грозит заблокировать поставки нефти в Персидском заливе в ответ на санкции США

Командир Корпуса Стражей Исламской революции Исмаил Коусари заявил, что Иран заблокирует поставки нефти через Ормузский пролив в Персидском заливе, если США запретят экспорт иранской нефти.

Об этом сообщает Reuters.

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"Если они хотят остановить экспорт иранской нефти, то мы не позволим, чтобы какая-то партия нефти проходила через Ормузский пролив", – заявил командир Корпуса.

Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из совместного всеобъемлющего плана действий, подписанного между Ираном и шестью другими странами в июле 2015 года. Соглашение так и не было ратифицировано в конгрессе США. Выход из него был одним из главных предвыборных обязательств Трампа.



Иран раскритиковал такой шаг США и впоследствии верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выдвинул Европе ряд гарантий для сохранения Ираном ядерного соглашения, пригрозив возобновлением ядерных разработок.

Что такое ядерная сделка с Ираном? Это одно из ключевых достижений Администрации Барака Обамы в международной политике. Совместный всеобъемлющий план действий был подписан в июле 2015 года. Подписание состоялось в Вене между Ираном и группой в составе США, Великобритании, России, Франции, Китая и Германии. Сделка предоставила международному сообществу, в обмен на снятие санкций с Ирана, возможность проводить мониторинг ядерных объектов. Иран сохранил свою мирную ядерную программу, часть обогащенного урана из страны должна быть вывезена.