15:57
12 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин открыл водкапровод. Президент Эстонии не приняла от Пыни подарок
      Вєсті Кремля
      19:29, 11 января
      Вести.UA. Жир: Тайная миссия Зеленского в Омане. Географический кретинизм
      Вєсті.UA
      16:43, 11 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Иран хочет выслать из страны британского посла, задержанного во время акции протеста в Тегеране

      47 Читати новину українською
      Британский посол в Иране Роберт Макейр / Tehran Times

      Во время масштабных акций протеста против власти, которые происходили в Тегеране, полиция задержала британского посла Роберта Макейра. Мужчина фотографировал митингующих. Теперь власти Ирана обвиняют его в "подстрекательстве к протестам и радикальным действиям". В стране даже задумались над тем, чтобы выслать дипломата обратно в Великобританию.

      По крайней мере, сделать это предлагает бывший заместитель главы иностранных дел Ирана Алаэддин Боруджерди. Об этом информирует "Немецкая волна".

      Больше о: Протесты в Иране из-за сбития самолета МАУ: последние новости из Тегерана – фото, видео

      Если ты посол, следует знать законы и предписания страны и уважать дипломатические критерии,
      – заявил Алаэддин Боруджерди.

      По его мнению, после этого Макейру больше нечего делать в Иране, поэтому Боруджерди обратился к действующему главе МИД Ирана Мухаммеду Джавадку Зарифу с призывом освободить британского посла от его обязанностей в стране.

      Тем временем, сам Роберт Макейр отрицает то, что участвовал в массовых протестах. Говорит: пришел только на траурную церемонию по погибшим в авиакатастрофе.

      Могу подтвердить, что я не участвовал ни в каких демонстрациях! Ходил на мероприятие, анонсированное как траурная церемония в память о жертвах трагедии PS752. Вполне нормальное желание – отдать должное: некоторые из жертв были британцами. Ушел через пять минут, когда некоторые стали скандировать лозунги,
      – отметил он в твиттере.

      Что известно о протестах в Иране:

      • Они вспыхнули на фоне появления информации о сбитии самолета МАУ военными ракетами Ирана.
      • На протест вышли тысячи иранцев, они выразили свое несогласие с действиями власти и тем, что она отрицала и длительное время скрывала информацию о катастрофе.
      • Среди протестующих были родственники и друзья погибших. Следует отметить, что больше всего среди пассажиров самолета было именно уроженцев Ирана.
      • Люди требовали отставки верховного лидера Ирана Али Хаменеи, судебного преследования виновных военных и должностных лиц, выступали против Корпуса стражей исламской революции.
      • За несколько часов мирный протест перерос в столкновения. Против митингующих полиция использовала слезоточивый газ, дубинки, водометы, свето-шумовые гранаты и стреляла из оружия.

      Что известно о крушении самолета МАУ в Иране?
      Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился на окраинах Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев-не выжил никто.

      Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

      Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января. До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.

      Число жертв пожаров в Австралии возросло: погиб огнеборец
      сегодня
      4426
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости политики Протесты Великобритания
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:40 Двадцять років Путіна
      Борис Немировський 775
      сегодня , 08:01 Миллиардеры Украины: что нужно знать о Геннадии Боголюбове
      Світлана Попова 616
      сегодня , 03:12 Протесты в Иране из-за сбития самолета МАУ: последние новости из Тегерана – фото, видео
      Наталя Боднар 2388
      11 января , 23:35 Украинский самолет сбили ракеты Ирана, погибло 176 человек: последние новости, фото, видео
      Ірина Вихрущ 95384
      11 января , 19:00 Иран три дня лгал миру
      Юрій Бутусов 1969
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук