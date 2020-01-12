Иран хочет выслать из страны британского посла, задержанного во время акции протеста в Тегеране

Во время масштабных акций протеста против власти, которые происходили в Тегеране, полиция задержала британского посла Роберта Макейра. Мужчина фотографировал митингующих. Теперь власти Ирана обвиняют его в "подстрекательстве к протестам и радикальным действиям". В стране даже задумались над тем, чтобы выслать дипломата обратно в Великобританию.

По крайней мере, сделать это предлагает бывший заместитель главы иностранных дел Ирана Алаэддин Боруджерди. Об этом информирует "Немецкая волна".

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Если ты посол, следует знать законы и предписания страны и уважать дипломатические критерии,

– заявил Алаэддин Боруджерди.

По его мнению, после этого Макейру больше нечего делать в Иране, поэтому Боруджерди обратился к действующему главе МИД Ирана Мухаммеду Джавадку Зарифу с призывом освободить британского посла от его обязанностей в стране.

Тем временем, сам Роберт Макейр отрицает то, что участвовал в массовых протестах. Говорит: пришел только на траурную церемонию по погибшим в авиакатастрофе.

Могу подтвердить, что я не участвовал ни в каких демонстрациях! Ходил на мероприятие, анонсированное как траурная церемония в память о жертвах трагедии PS752. Вполне нормальное желание – отдать должное: некоторые из жертв были британцами. Ушел через пять минут, когда некоторые стали скандировать лозунги,

– отметил он в твиттере.

Thanks for the many goodwill messages. Can confirm I wasn’t taking part in any demonstrations! Went to an event advertised as a vigil for victims of #PS752 tragedy. Normal to want to pay respects- some of victims were British. I left after 5 mins, when some started chanting. — Rob Macaire (@HMATehran) January 12, 2020

Что известно о протестах в Иране:

Они вспыхнули на фоне появления информации о сбитии самолета МАУ военными ракетами Ирана.

На протест вышли тысячи иранцев, они выразили свое несогласие с действиями власти и тем, что она отрицала и длительное время скрывала информацию о катастрофе.

Среди протестующих были родственники и друзья погибших. Следует отметить, что больше всего среди пассажиров самолета было именно уроженцев Ирана.

Люди требовали отставки верховного лидера Ирана Али Хаменеи, судебного преследования виновных военных и должностных лиц, выступали против Корпуса стражей исламской революции.

За несколько часов мирный протест перерос в столкновения. Против митингующих полиция использовала слезоточивый газ, дубинки, водометы, свето-шумовые гранаты и стреляла из оружия.

Что известно о крушении самолета МАУ в Иране?

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился на окраинах Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев-не выжил никто.



Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.



Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января. До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.