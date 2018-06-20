Испания победила Иран благодаря единственному голу

Сборная Ирана после первого тура захватила лидерство в группе B на Чемпионате мира, где кроме нее – сборные Португалии и Испании. Именно с последними и пришлось играть во втором туре иранцам.

После победы сборной Португалии над Марокко, испанцы понимали, что только победа может гарантировать им борьбу за плей-офф. И насели на ворота сборной Ирана. Только в первом тайме владение мячом европейской сборной достигло отметки 71 процента. Пасов – в четыре раза больше, чем у соперника – 399 против 98. Удары по воротам – десять. Вот только в створ ворот – только один. А на табло – нули.

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Алиреза Бейранванд в этом матче действовал довольно надежно. Иногда даже с риском получения травмы, как в одном из моментов, когда на добивание бросился Васкес, но не сумел добраться до мяча и влетел в ноги вратаря, который лежал на газоне. Иранец игру продолжил.

Кстати, это был сотый матч для Жерара Пике. И в одном из моментов во втором тайме именно он мог испортить себе праздник. Иран забьет гол, когда защитник не сможет заблокировать удар. Но судья, воспользовавшись видеоповтором, гол не зачислит – был офсайд в Эзатолаха. Впоследствии еще одна опасная атака придет из-под Пике – защитнику закинут мяч между ног на фланге, после чего последует навес в штрафную площадку, где Тареми головой будет замыкать навес. Чуть выше ворот.

Самым активным среди испанцев был Давид Силва. В одном из моментов он пробьет в падении через себя. Эффектно, но мимо.

Иранцы имели прекрасную возможность отличиться во втором тайме. Однако удар Ансарифарта прошел рядом со стойкой ворот. Пробивал игрок, находясь на штрафном майданчике испанцев.

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А уже через минуту сборная Ирана пропустит гол. Рамин Резеян будет неудачно выбивать мяч, который отдали на Диего Коста, и попадет форварду точно в ногу, после чего полетит в угол ворот. Бейранванд не ожидал на такой "коварный" удар, и не сумеет вовремя среагировать на него – сборная Испании выйдет вперед.

К концу матча, кроме незасчитанного гола иранцев, ни одна из команд отличиться не сможет.

Иран – Испания 0:1

Коста, 53

После этого матча ситуация в квартете B довольно сложная. Пока точно покинула турнир сборная Марокко, которая дважды проиграла. Испания и Португалия набрали по четыре очка. Три балла в активе сборной Ирана. Именно эти три сборные и разыграют две путевки в плей-офф, где они выйдут на сборные Уругвая и России.